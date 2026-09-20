Absentéisme scolaire: les directives du ministère de l’Éducation nationale

Devant la recrudescence de l’absentéisme scolaire et aux défaillances constatées dans le suivi de la présence des élèves, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a récemment adressé une note officielle empreinte de fermeté aux directeurs des académies régionales de l’éducation et de la formation, aux directions provinciales ainsi qu’aux responsables des établissements d’enseignement public et privé. Dans son édition du lundi 21 septembre, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne l’urgence de cette directive ministérielle qui fait suite à l’analyse des indicateurs quotidiens générés par la plateforme numérique Massar. Ces données ont en effet mis en lumière d’importantes lacunes dans la saisie et la mise à jour des données relatives aux absences depuis le début de l’année scolaire.

Dans ce document officiel, le département de tutelle rappelle que le contrôle rigoureux de l’assiduité ne se limite pas à une simple formalité administrative au sein des structures éducatives. Il constitue avant tout un levier stratégique fondamental pour lutter activement contre le décrochage scolaire et prévenir l’abandon précoce des bancs de l’école.

L’instauration d’un enregistrement quotidien et méthodique des absences permet aux équipes pédagogiques et administratives d’identifier rapidement les signaux d’alerte, de repérer les cas d’absentéisme de manière précoce et d’intervenir en temps opportun auprès des élèves concernés et de leurs tuteurs, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Afin de pallier ces insuffisances, le ministère exhorte l’ensemble des acteurs éducatifs territoriaux à activer des mécanismes de vigilance renforcée et de réactivité immédiate. La note insiste également sur l’impératif de fluidifier la communication avec les parents et les tuteurs légaux dès l’apparition des premières absences injustifiées, favorisant ainsi une coparentalité active dans le suivi de la scolarité des enfants.

Les responsables pédagogiques sont ainsi mis au défi de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la régularité de la saisie numérique et d’intensifier la coordination avec les administrations scolaires pour veiller au strict respect des obligations réglementaires. Le ministère conclut en rappelant la responsabilité individuelle de chaque intervenant dans sa position respective pour assurer l’application immédiate et rigoureuse de ces directives, garantissant de surcroît l’efficacité de la plateforme «Massar» en tant qu’outil de veille permanente sur l’ensemble du territoire national.