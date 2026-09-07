Rentrée scolaire 2026-2027: une reprise sous le signe de la modernisation et des Écoles pionnières à Tanger, Casablanca et Fès

Le coup d’envoi de l’année scolaire 2026-2027 a été donné ce lundi 7 septembre à travers le Maroc. Entre modernisation des infrastructures, généralisation du modèle des Écoles pionnières et enthousiasme des équipes pédagogiques et des élèves, retour sur l’ambiance de cette rentrée dans des établissements de Tanger, Casablanca et Fès.

À Tanger, le collège Abou El Kacem Chebbi, situé au quartier Tanger El Balia, a ouvert ses portes ce lundi 7 septembre 2026 pour accueillir les élèves, marquant ainsi le lancement effectif de la nouvelle année scolaire dans une atmosphère empreinte de dynamisme et d’optimisme.

​Accompagnés de leurs parents jusqu’au portail, les élèves ont entamé cette première journée en passant des tests de positionnement visant à évaluer leurs acquis et leurs compétences fondamentales en lecture, écriture et compréhension en langue française, conformément aux normes adoptées au sein du réseau des Écoles pionnières.

L’équipe administrative et pédagogique a accueilli les élèves dans un établissement rénové reflétant l’attractivité de cet établissement, classé parmi les plus beaux espaces éducatifs de Tanger. Les activités ont débuté par le salut au drapeau au son de l’hymne national, suivi d’un mot d’orientation du directeur, Fouad El Hadri, souhaitant la bienvenue aux nouveaux venus avant de les accompagner avec fluidité vers leurs salles de classe.

Dans des déclarations accordées à Le360, enseignants et élèves ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de retrouver les bancs de l’école après les vacances d’été. Ils ont salué l’organisation sur le terrain et la modernisation des locaux, au grand soulagement des familles venues accompagner leurs enfants.

«J’ai passé un test en langue française. C’est ma première fois dans cette école. Un très bel accueil chaleureux nous a été réservé ici en ce premier jour de rentrée des classes. J’espère réussir mon année haut la main», déclare Romaissa.

«J’entre en première année du lycée. En ce premier jour de reprise, il y a une très belle ambiance; je suis très heureuse de reprendre les cours et j’espère réussir avec une très bonne note cette année», témoigne pour sa part Nouha, qui entame son parcours au lycée.

À Casablanca, un climat d’enthousiasme et de soulagement a marqué le lancement de la nouvelle année scolaire 2026-2027 au niveau de la direction provinciale de Hay Hassani. Ce coup d’envoi a été caractérisé par la mise en service de nouveaux établissements et le déploiement à grande échelle du modèle des Écoles pionnières, visant à garantir un enseignement de qualité et à éradiquer la surpopulation dans les classes.

​L’offre éducative dans la préfecture franchit une étape décisive cette année avec l’extension du modèle pionnier aux cycles primaire et secondaire collégial. Selon Khadija Qabali, directrice provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Hay Hassani, le bilan fait état d’une avancée majeure: «La direction de Hay Hassani a enregistré cette année l’adhésion de 19 établissements pionniers supplémentaires dans le primaire et de 5 collèges. Le total s’élève désormais à 39 écoles primaires pionnières, ce qui représente plus de 80% des établissements du primaire de la zone, et à 13 collèges pionniers sur un total de 26.»

Pour répondre à la croissance démographique de la zone et améliorer les conditions de scolarisation, d’importants investissements dans les infrastructures ont été concrétisés sous la supervision des autorités régionales et du ministère de tutelle. «Nous sommes aujourd’hui dans une situation très confortable concernant la gestion des effectifs au niveau de l’ensemble des établissements, sans exception, qu’il s’agisse du primaire, du collège ou du lycée», précise Khadija Qabali. «Cela a été rendu possible grâce aux efforts menés sous la présidence du wali et du gouverneur, ainsi que du ministère, qui ont permis la livraison de deux écoles primaires, d’un collège et de deux lycées qualifiants», a-t-elle ajouté.

Le modèle des Écoles pionnières repose sur une approche pédagogique axée sur la remise à niveau des compétences fondamentales dès le début de l’année. La directrice provinciale explique que le démarrage effectif s’accompagne de tests de positionnement: «Ces évaluations permettent de répartir les élèves selon leur niveau réel. Durant les quatre premières semaines, ils bénéficieront d’un soutien pédagogique intensif et ciblé dans leurs établissements, avant de passer à une phase d’évaluation au cours de la cinquième semaine.»

Sur le terrain, la mobilisation est générale au sein des établissements scolaires pour garantir un environnement d’apprentissage optimal. Awatif El Atifi, directrice de l’école primaire Salah Eddine Al Ayoubi, témoigne des préparatifs: «La rentrée s’est déroulée dans le respect strict du calendrier ministériel. Cette année, nous misons sur le relèvement de la qualité des apprentissages dans le cadre de notre adhésion au programme des Écoles pionnières, l’un des axes majeurs de la Feuille de route 2022-2026. Ce dispositif met l’accent sur la maîtrise des fondamentaux, la langue arabe, la langue française et les mathématiques, tout en traitant les lacunes par un soutien personnalisé.»

Pour soutenir cette transformation, les infrastructures ont été modernisées: «Notre établissement a bénéficié d’une réhabilitation globale et d’un équipement en ressources numériques et pédagogiques conformes aux normes des Écoles pionnières. L’ensemble des enseignants a suivi une formation spécifique», ajoute Awatif El Atifi, soulignant également l’importance du climat scolaire et du partenariat continu avec les associations de parents d’élèves pour réussir ce tournant éducatif.

À Fès, Le360 a pu observer l’ambiance de ce premier jour au sein de l’un des établissements les plus anciens du pays: le lycée Moulay Idriss, fondé en 1914. Depuis plus d’un siècle, cet établissement poursuit sa mission d’éducation et de formation, illustrée par une présence remarquable dans divers concours nationaux et par la réussite de ses élèves, qui intègrent de prestigieuses universités au Maroc comme à l’étranger.

​Dans ce cadre, Douae, élève en première année du baccalauréat, a confié que cette rentrée revêt un caractère particulier pour elle, notamment au sein d’un lycée qui accorde une place importante aux activités parascolaires, comme le Défi des sciences, le Défi de la lecture et les compétitions d’intelligence artificielle, permettant aux élèves de développer leurs talents et leur personnalité.

De son côté, Imane, également élève dans l’établissement, s’est dite heureuse de retrouver les bancs de l’école et ses professeurs, affichant sa détermination à obtenir de bons résultats.

Pour sa part, Abdelrahim Azem, professeur de philosophie et coordinateur de la vie scolaire, a souligné que la rentrée s’est déroulée dans de très bonnes conditions grâce à la mobilisation des équipes éducatives et administratives.

Par ailleurs, Mohsine Ajamane, directeur du lycée Moulay Idriss, a précisé que l’accueil des élèves s’est fait de manière fluide après le chant de l’hymne national.

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