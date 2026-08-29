Rabat: la rentrée scolaire donne un coup de fouet aux commerces de la médina

À l’approche de la rentrée scolaire, les principales artères commerçantes de la médina de Rabat connaissent une forte affluence.

À l’approche de la rentrée scolaire, la médina de Rabat connaît un regain d’activité commerciale, porté notamment par les achats de vêtements et de fournitures scolaires. Alors que les vacances d’été touchent à leur fin, de nombreux Rbatis affluent dans les principales artères commerçantes de la vieille ville pour préparer la rentrée. Librairies, papeteries, magasins de prêt-à-porter et autres commerces de détail profitent de cette hausse de fréquentation.

Cette animation est particulièrement perceptible dans les principaux axes marchands de la médina, notamment à El Gza, Souïqa, Souk Sebbate et rue des Consuls, où se concentre une grande partie de l’activité commerciale.

Interrogés par Le360, plusieurs commerçants se félicitent de cette reprise de l’activité à l’approche de la rentrée scolaire. Cette période constitue traditionnellement un temps fort pour les commerces de proximité, avec une demande soutenue en fournitures scolaires, vêtements et autres articles liés à la rentrée.

Un commerçant de la médina déplore toutefois les nuisances sonores générées, selon lui, par les concerts organisés au mois d’août dans le cadre du Festival Rab’Africa, dont la scène des Oudayas est installée à proximité de la vieille ville.

Important pôle commercial et patrimonial de la capitale, la médina de Rabat s’est développée au fil de plusieurs périodes historiques. Si certaines de ses composantes remontent à l’époque almohade, son tissu urbain a été profondément marqué, à partir du 17ème siècle, par l’installation des Hornacheros et des populations andalouses.

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Protégée notamment par l’enceinte andalouse et reliée à la Kasbah des Oudayas, elle conserve un réseau dense de rues commerçantes, de ruelles et d’impasses. Souïqa et la rue des Consuls constituent historiquement deux de ses principaux axes marchands.

La médina fait partie intégrante du site «Rabat, capitale moderne et ville historique: un patrimoine en partage», inscrit depuis 2012 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.