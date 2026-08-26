Rabat 2030: la métamorphose touristique de la capitale

Longtemps confinée à son image de cité administrative et institutionnelle, la capitale marocaine orchestre en silence une métamorphose stratégique d’envergure. «En privilégiant délibérément la valeur au volume, Rabat dessine les contours d’un modèle touristique haut de gamme à l’horizon 2030, porté par une dynamique d’investissements sans précédent et une vision claire: imposer son identité propre sans chercher à mimer l’effervescence de Marrakech ou le dynamisme économique de Casablanca», indique le magazine Finances News Hebdo.

L’empreinte de cette mutation se lit dans l’évolution de son offre d’hébergement. L’implantation successive de grands noms de l’hôtellerie mondiale, à l’instar du Four Seasons, du Ritz-Carlton, du Conrad ou encore du Waldorf Astoria niché au cœur de la Tour Mohammed VI, matérialise l’ancrage de la ville sur le segment du grand luxe. Cette montée en gamme répond à la volonté de séduire des clientèles exigeantes, qu’il s’agisse de voyageurs d’affaires, d’adeptes du tourisme culturel ou de participants aux grands rassemblements professionnels du secteur MICE. En s’appuyant sur son patrimoine architectural, ses équipements culturels modernes, son ouverture maritime et une sécurité optimale, la cité des Lumières propose une alternative fondée sur un tourisme apaisé, structuré et hautement qualitatif.

Cette réorientation stratégique porte d’ores et déjà ses fruits dans les statistiques officielles. Entre 2023 et 2025, les établissements d’hébergement classés de la ville ont enregistré une progression de 25% des arrivées, passant de 453.542 à 567.989 visiteurs, accompagnées d’une hausse de 14% des nuitées pour frôler le million avec 990.756 nuitées comptabilisées. «L’accélération s’est avérée particulièrement vive en 2025, faisant grimper le taux d’occupation moyen à 53%. L’impact de l’hôtellerie de prestige se révèle tout aussi déterminant, enregistrant sur la seule année 2025 une envolée spectaculaire de 61% pour les arrivées et de 48% pour les nuitées dans le segment haut de gamme, consolidant la place centrale de la ville qui concentre désormais près de 60% de l’activité touristique de toute sa région administrative», souligne Finances News.

Si la clientèle nationale demeure le pilier central de la fréquentation avec plus de 225.000 arrivées en 2025, le profil des visiteurs s’internationalise et se diversifie de manière significative. La France et les États-Unis conservent leur rang de marchés émetteurs historiques, mais l’émergence de nouveaux bassins de croissance vient enrichir la dynamique locale. La Chine, le monde arabe ainsi que l’Afrique subsaharienne affichent des progressions remarquables, traduisant le rayonnement diplomatique et culturel grandissant de la capitale. Cette attractivité est largement soutenue par le désenclavement aérien du territoire, l’aéroport Rabat-Salé ayant franchi en 2025 le cap symbolique des 2,16 millions de passagers, soit une hausse annuelle supérieure à 25%.

Bien que la durée moyenne de séjour demeure encore modeste à 1,74 nuitée, l’ensemble des indicateurs confirme que Rabat a amorcé un tournant décisif. En s’appuyant sur la diversification de ses circuits régionaux, la valorisation de son littoral, ses infrastructures golfiques et sa programmation événementielle, la ville transforme progressivement son statut historique de halte passagère en une destination d’expérience prolongée, affirmant sa stature de vitrine culturelle et touristique d’exception au sein du Royaume.