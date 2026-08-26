Safi: démantèlement d’une usine clandestine de fabrication de sacs en plastique prohibés

Les éléments de la brigade de gendarmerie royale de Tlet Bouguedra ont réussi dernièrement à démanteler une usine clandestine de fabrication de sacs en plastique prohibés dans la province de Safi, relevant de la région de Marrakech-Safi.

«Le démantèlement de cet entrepôt clandestin a été effectué au douar Chlihat sur la base d’informations fournies par les autorités compétentes», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 27 août.

Lors de cette descente effectuée par les gendarmes de la brigade de Tlet Bouguedra, sous la supervision du parquet compétent, «il a été procédé à la saisie de plusieurs équipements de fabrication de sacs en plastique, des matières premières et des quantités de sacs en plastique», précisent les sources du quotidien.

Cette usine clandestine, qui opérait en infraction aux dispositions réglementaires interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation de sacs en matières plastiques, inondait les souks hebdomadaires de la région de Marrakech-Safi, loin des regards des autorités locales compétentes. Il s’agit d’un commerce illégal extrêmement fructueux.

C’est à partir de ces marchandises écoulées dans les souks hebdomadaires de la région, expliquent les mêmes sources, que les services sécuritaires ont suivi la trace pour découvrir l’entrepôt où se fabriquaient ces sacs en plastique. La rentabilité de ce marché noir s’explique par une forte demande persistante dans l’informel et des coûts de production dérisoires.

Après la descente, indiquent les mêmes sources, une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie royale de la région, sous la supervision du parquet compétent de Safi, pour élucider cette affaire liée à ce marché noir qui demeure très rentable.