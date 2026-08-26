Société

Agadir: une fête de mariage vire au cauchemar avec 26 cas d’intoxication alimentaire

Entrée principale du Centre hospitalier universitaire Hassan II d'Agadir. 

Entrée principale du Centre hospitalier universitaire Hassan II d'Agadir.  . DR

Revue de presseLors d’une cérémonie de mariage dans la région d’Agadir, 26 convives, dont quatre mineurs, auraient été victimes d’une intoxication alimentaire collective. Le pire a été évité de justesse. Les détails dans cette revue de presse, tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 26/08/2026 à 19h55

Une fête de mariage organisée mardi dernier au douar Tagadirt, dans la commune de Drarga, relevant de la région d’Agadir, s’est terminée mercredi matin par des transferts d’urgence vers le centre hospitalier universitaire d’Agadir.

«En effet, 26 personnes, dont quatre mineurs, ont été évacuées aux urgences après l’apparition de symptômes montrant une intoxication alimentaire», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 27 août. L’incident a mis en état d’alerte les services sanitaires de la région, qui se sont mobilisés pour apporter les secours et les soins nécessaires aux convives qui présentaient des symptômes d’intoxication alimentaire.

Ainsi, après les examens médicaux nécessaires, toutes les personnes ont quitté l’hôpital, à l’exception de quatre mineurs qui ont été admis aux soins intensifs du CHU jusqu’à ce que leur état se soit amélioré pour leur permettre de rentrer chez eux.

D’après les mêmes sources, les spécialistes du CHU d’Agadir sont en train d’analyser les symptômes des patients admis pour déterminer l’origine de ce mal, qui serait vraisemblablement une intoxication alimentaire collective.

Cet incident, ayant secoué la région d’Agadir et ses services sanitaires, remet sur le devant de la scène la problématique du respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, surtout lors des cérémonies de mariage, où les traiteurs sont appelés à appliquer des contrôles rigoureux et transparents à chaque étape du service.

L’incident devait également interpeller les autorités compétentes pour renforcer la surveillance des salles des fêtes, soulignent les sources du quotidien. Car une mauvaise préparation, conjuguée à une mauvaise conservation des plats, pourrait transformer une cérémonie de mariage en drame.

Par La Rédaction
Le 26/08/2026 à 19h55

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