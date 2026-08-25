De 788 à 1415, avant d’être portugaise puis espagnole, Ceuta-Sebta fut une ville marocaine

En raison de sa position stratégique et de verrou sur le détroit de Gibraltar, Ceuta fut depuis l’Antiquité, l’un des ports les plus disputés de toute la Méditerranée occidentale. Elle fut successivement phénicienne, grecque, carthaginoise, romaine, byzantine, puis marocaine sous les Idrissides, les Almoravides, les Almohades et les Mérinides avec quelques intermèdes de domination du royaume de Grenade.

Ceuta fut fondée au 7ème siècle av. J.-C. par des marins Phéniciens, qui l’appelèrent Abyla, nom faisant référence au Jebel Musa, qui, dans l’Antiquité était la colonne sud, c’est-à-dire la colonne africaine des Colonnes d’Hercule. Abyla serait un mot punique voulant dire «mont élevé» ou «montagne de Dieu». Les Grecs phocéens (Marseille) qui succédèrent aux Phéniciens, rebaptisèrent la ville Hepta Adelphoi, «Sept frères», nom faisant référence aux sept collines dominant la ville.

En 319 av. J.-C., Carthage prit la ville qu’elle conserva jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre punique en 201 av. J.-C. Entre cette date et son annexion par Rome au premier siècle ap. J.-C., la ville conserva sa culture punique, la population continuant à parler le punique comme l’attestent les inscriptions funéraires.

À l’époque de la Maurétanie– l’actuel Maroc–, Ceuta fut l’un des principaux ports du royaume avec Tingis/Tanger et Lixus. Sous Juba II qui régna de 25 av. J.-C. à 23 ap. J.-C., la ville fut intégrée dans l’espace politique romanisé. En 40 ap. J.-C., Caligula fit assassiner le roi Ptolémée qui fut le dernier souverain maurétanien. Rome saisit alors son royaume qui fut annexé en 42 ap. J.-C par l’empereur Claude qui le divisa en deux provinces: Maurétanie Césarienne et Maurétanie Tingitane. Ceuta devenue Septem Fratres fut intégrée à la Maurétanie Tingitane et administrée depuis Tingis (Tanger). Elle reçut ensuite le statut de colonie romaine, ce qui donnait la citoyenneté romaine à ses habitants. Poste avancé contrôlant le détroit de Gibraltar, la Ceuta romaine était un port militaire et commercial de première importance entre la Tingitane et la Bétique (Hispanie).

En 534, sous l’empereur Justinien, Ceuta fut conquise par les Byzantins. Puis, à la suite de l’expansion arabe, les Byzantins qui perdirent leurs possessions dans l’actuel Maghreb oriental et central, ne contrôlèrent plus que Tanger et Ceuta, deux possessions totalement isolées et coupées de leur métropole.

«L’entrée de la ville se faisait par une porte monumentale dite «Porte de Fès», capitale des Mérinides. » — Bernard Lugan

En 708, après avoir pris Tanger, Musa ibn Nusayr échoua devant Ceuta bien défendue par son gouverneur byzantin, le comte Julien. Puis, l’année suivante, en 709, entre histoire et légende, ce dernier livra sa ville aux conquérants et, en 710, il fournit les navires qui leur permirent de débarquer en Espagne. En 711, débuta ainsi la conquête de la péninsule Ibérique qui se fit à partir de Tanger et de Ceuta.

En 788, cette dernière passa sous l’autorité des Idrissides, fondateurs de la première dynastie et du premier État marocain. En 931, la ville fut prise par le calife omeyyade de Cordoue, Abd al-Rahman III.

Au 11ème siècle, la ville redevint marocaine en passant sous le contrôle de la dynastie des Almoravides. En 1083, y naquit Ali ben Youssef sous le règne duquel cette dynastie connut à la fois son apogée et le début de sa décadence. En 1086, c’est de Ceuta que partit le grand mouvement de conquête d’Al Andalus par les Almoravides appelés au secours par les princes des Taïfas confrontés à l’avancée des Castillans. Le corps expéditionnaire embarqua à Ceuta d’où Youssef ben Tachfine fit passer son armée au nord du détroit de Gibraltar avant de remporter la bataille de Zallaqa le 23 octobre 1086 contre les forces chrétiennes du roi Alphonse VI de Castille.

Au 12ème siècle, toujours marocaine, Ceuta passa sous l’administration d’une autre dynastie marocaine, celle des Almohades. La ville fut alors un port militaire et commercial servant de base navale dans les opérations contre les royaumes chrétiens d’Espagne.

Puis, au début du 13ème siècle, une autre dynastie marocaine, celle des Mérinides établit sa souveraineté sur Ceuta-Sebta qui connût alors son âge d’or. En témoignent les importantes fortifications longues de 1.500 mètres qui l’enserraient. Edifiées entre le 13ème et le 14ème siècle, elles sont la preuve du rôle essentiel de la ville dans la défense et le contrôle du détroit de Gibraltar. Composées de 7 tours rectangulaires de 16 m de hauteur chacune, avec une épaisseur variant entre 1,2 et 1,9 mètre, ces murailles étaient précédées d’un fossé défensif. L’entrée de la ville se faisait par une porte monumentale dite «Porte de Fès», capitale des Mérinides.

À la fin du 14ème siècle, la dynastie mérinide traversa une grave crise politique qui affaiblit fortement le Maroc. Le Portugal, alors en phase d’expansion, en profita pour lancer l’expédition qui, en 1415, allait lui permettre d’arracher par surprise Ceuta au Maroc.