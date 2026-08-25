Campus hospitalo-universitaire de Rabat: la principale voie d’accès rouverte à la circulation

Alors que les travaux du passage souterrain piéton reliant le CHU Ibn Sina à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat touchent à leur fin, la circulation automobile a été rétablie sur l’un des principaux axes desservant le secteur, après réaménagement de la chaussée.

Un tronçon de cette voie avait été fermé à la circulation dans les deux sens pendant plusieurs semaines afin de permettre la réalisation de cet ouvrage. Sa réouverture devrait contribuer à fluidifier le trafic au niveau de ce carrefour stratégique, qui dessert plusieurs quartiers de la capitale et connaît d’importants flux automobiles.

Long d’une cinquantaine de mètres, le passage souterrain est destiné à remplacer la passerelle piétonne qui enjambait l’avenue Abderrahim Bouabid, axe majeur reliant notamment Agdal à Hay Riad.

L’ouvrage vise à sécuriser et à fluidifier les déplacements piétons entre le CHU Ibn Sina et la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Médecins, enseignants, étudiants, personnels soignants, patients et accompagnateurs pourront ainsi rejoindre plus facilement les différentes composantes du campus hospitalo-universitaire, sans avoir à traverser cet axe routier très fréquenté.

La Faculté de médecine et de pharmacie se trouve en effet à proximité immédiate de plusieurs établissements relevant du CHU Ibn Sina, notamment l’Hôpital d’enfants de Rabat, l’Hôpital des spécialités et la Maternité Souissi.

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Le chantier s’inscrit dans une opération plus large de requalification des abords du nouveau CHU Ibn Sina. Les espaces environnants ont fait l’objet d’aménagements comprenant la reconfiguration de la voirie, des accès et des espaces verts, afin d’adapter la desserte du secteur aux flux appelés à être générés par le futur complexe hospitalier.

À proximité se trouve également le Complexe Hospitalo-Universitaire International Mohammed VI de Rabat, inauguré par le roi Mohammed VI le 3 novembre 2025. Réalisé par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé sur une superficie de 280.000 m², il regroupe l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Rabat et l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé. L’établissement hospitalier dispose d’une capacité initiale de 600 lits, extensible à 1.000.