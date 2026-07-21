Société

Rabat: un passage souterrain reliera le CHU Ibn Sina à la Faculté de médecine

Le passage souterrain entre le CHU et la Faculté de médecine est en cours de réalisation (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 21/07/2026 à 15h30

VidéoLe chantier du nouveau CHU Ibn Sina de Rabat comprend également la réalisation d’un passage souterrain destiné à améliorer les liaisons entre les différents établissements du campus hospitalo-universitaire.

Actuellement en construction, le futur passage souterrain a pour vocation de fluidifier les déplacements des piétons entre le Centre hospitalier universitaire Ibn Sina et la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Il permettra aux médecins, enseignants, étudiants, personnels soignants, patients et accompagnateurs de circuler plus facilement et en toute sécurité entre les différents pôles du campus hospitalo-universitaire.

La Faculté de médecine et de pharmacie est en effet située à proximité immédiate de plusieurs structures de soins, notamment l’Hôpital d’enfants, l’Hôpital des spécialités, la Maternité Souissi ainsi que les bâtiments administratifs du Centre hospitalier universitaire Ibn Sina. La densité des infrastructures de soins et d’enseignement réunies sur ce campus hospitalo-universitaire justifie la création de ce passage souterrain, actuellement en cours de réalisation en même temps que le nouveau CHU.

Pour rappel, le nouveau Centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat constitue l’un des plus importants projets hospitaliers du Royaume. Lancé en mai 2022 afin de remplacer l’établissement inauguré en 1954, il se distingue par sa tour bioclimatique de 140 mètres de hauteur. Réalisé sur un site de 6,5 hectares pour un investissement de plus de 6 milliards de dirhams, ce nouvel hôpital répondra aux standards internationaux avec une capacité de plus de 1.000 lits d’hospitalisation et des équipements de dernière génération.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 21/07/2026 à 15h30
#Rabat#Urbanisme#Mobilité urbaine#CHU#faculté de médecine#Infrastructures

LEs contenus liés

Société

CHU Ibn Sina de Rabat: derniers travaux extérieurs avant livraison

Politique

Le Roi inaugure le CHU International Mohammed VI de Rabat et ordonne la mise en service du CHU d’Agadir

Société

Infrastructures de santé: les travaux du nouveau CHU de Rabat vont bon train

Société

L’hôpital des enfants Ibn Sina de Rabat se dote d’une nouvelle unité de prélèvements et d'analyses médicales

Articles les plus lus

1
Les dessous d’une imposture: les «fuites» du tandem Hijaouy-Jerando mettent à nu la fabrique des fake-news sur le Maroc
2
L’Algérie va-t-elle sacrifier les Touaregs du Mali sur l’autel du gazoduc transsaharien?
3
Visas Schengen: BLS International déploie un nouveau système pour mettre fin au chaos des rendez-vous
4
De zone sauvage à espace balnéaire modèle: comment la plage Tamaris 3 a fait peau neuve
5
Une «collaboration renforcée» entre Rabat et Paris: Gérald Darmanin remercie le Maroc après l’arrestation de 16 suspects
6
Libération de l’espace public à Rabat: grand coup de balai à l’Agdal
7
Archives militaires de Vincennes. Ep 2. La bataille du Sahara oriental: «Séparer du Maroc toutes les populations de Touat, Gourara, Tidikelt»
8
Modestie et élégance
Revues de presse

Voir plus