Midelt: le président de la commune de Mâalab en garde à vue après la mort d’une femme

Les services de la gendarmerie royale relevant du commandement régional d’Errachidia ont placé en garde à vue, lundi 21 septembre, le président de la commune de Malâab, sur instruction du parquet, à la suite du décès d’une femme, qui se trouvait avec lui dans un hôtel à Midelt.

L’individu devait être déféré, ce mercredi matin, devant le procureur général du Roi près la cour d’appel d’Errachidia, une fois que les mesures de garde à vue et l’enquête préliminaire auront été bouclés. Selon les premières informations circulant localement, la jeune fille serait décédée, dès son arrivée à l’hôpital, des suites d’un malaise aigu ressenti dans l’établissement hôtelier, relaie Al Akhbar de ce mercredi 23 septembre.

Les premières investigations révèlent que la victime aurait passé la nuit en compagnie du président de la commune, lequel a quitté l’hôtel dès la dégradation de son état de santé, après avoir alerté les services de sécurité de l’incident. Les services de la gendarmerie royale poursuivent leur enquête sous la supervision du parquet compétent, après avoir entendu le président de la commune, alors que le corps de la défunte a été transporté à la morgue pour une autopsie, qui permettra de déterminer avec précision les causes de son décès et à établir l’ensemble des faits.

Des sources indiquent que ce drame risque de créer des difficultés aux responsables de l’hôtel, pour avoir hébergé le président de la commune et la victime en dehors des dispositions légales en vigueur, écrit Al Akhbar. Dans l’attente de la détermination des circonstances de cette affaire et de l’issue de l’enquête menée avec le compagnon de la victime, des observateurs évoquent un «coup de grâce» pour le parti du Mouvement populaire (MP), auquel appartient le président de la commune de Malâab, tout particulièrement en cette période de campagne électorale.