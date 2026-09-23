Politique

Élections: un taux de participation de 28,05 % enregistré à 17h

Lors de l'opération de vote aux Législatives du 23 septembre 2026.

Lors de l'opération de vote aux Législatives du 23 septembre 2026.. AFP or licensors

Alors que les bureaux de vote ferment leurs portes ce soir à 19h, les électeurs continuent d’affluer à travers le Royaume pour participer au scrutin dans des conditions normales, selon les derniers chiffres officiels.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 18h39

À 17h, le taux de participation à l’échelle nationale s’établit à 28,05%, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les électeurs continuent de converger, dans le calme et des conditions normales, vers les bureaux de vote à travers l’ensemble des régions du Royaume pour accomplir leur devoir civique, lit-on.

Conformément aux dispositions légales régissant les horaires de scrutin, les opérations de vote s’achèveront à 19h précises dans l’ensemble des bureaux ouverts sur le territoire national.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 18h39
#Elections#Taux de participation

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