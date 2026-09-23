Élections: un taux de participation de 28,05 % enregistré à 17h

Lors de l'opération de vote aux Législatives du 23 septembre 2026.. AFP or licensors

À 17h, le taux de participation à l’échelle nationale s’établit à 28,05%, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les électeurs continuent de converger, dans le calme et des conditions normales, vers les bureaux de vote à travers l’ensemble des régions du Royaume pour accomplir leur devoir civique, lit-on.

Conformément aux dispositions légales régissant les horaires de scrutin, les opérations de vote s’achèveront à 19h précises dans l’ensemble des bureaux ouverts sur le territoire national.