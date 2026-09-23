Législatives 2026: à Laâyoune, les électeurs se pressent aux urnes

Depuis les premières heures de ce mercredi 23 septembre, les opérations de vote pour les élections législatives se poursuivent à Laâyoune, comme dans le reste du Royaume. Selon les données disponibles à midi, le taux de participation atteignait 31,92% dans la province de Laâyoune et 28,31% à l’échelle de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Pour suivre le déroulement du scrutin, Le360 s’est rendu dans plusieurs bureaux de vote de la ville, où ses caméras ont observé l’ambiance et recueilli les impressions d’acteurs et d’observateurs de cette échéance nationale.

Parmi les personnalités ayant voté au lycée Youssef Ben Tachfine, en plein centre-ville, figure Hamdi Ould Rachid, membre du comité exécutif du Parti de l’Istiqlal. Il a assuré que le vote se déroulait dans des conditions normales, soulignant que l’organisation, la fluidité et la transparence marquaient les différentes étapes du processus électoral.

Selon lui, Laâyoune a pour habitude d’enregistrer des taux de participation élevés lors des échéances nationales et l’affluence observée dès les premières heures traduit l’intérêt des électeurs pour ce scrutin. S’appuyant sur cette mobilisation croissante, il table sur une participation avoisinant les 80% dans la ville. La province compte 273 bureaux de vote, dont 34 bureaux centraux, pour 150.367 électeurs et électrices inscrits.

Pour Cheikh Boussaid, chercheur en droit public, la forte participation dans les provinces du Sud et particulièrement à Laâyoune, témoigne selon lui d’une prise de conscience de l’importance du vote et d’une implication réelle dans le processus électoral. Il estime également que la constance de ces taux élevés peut se lire comme un indicateur de l’adhésion de la population aux grands projets stratégiques nationaux, rappelant que ces provinces figurent généralement en tête des taux de participation lors des scrutins nationaux.