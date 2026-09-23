Agadir: l’ambiance électorale comme si vous y étiez

Le taux de participation aux élections législatives s’élevait à environ 12,49% dans la région Souss-Massa et à 8,32% dans la préfecture d’Agadir Ida-Outanane à la mi-journée de ce mercredi 23 septembre 2026, selon les chiffres communiqués par les autorités compétentes.

Dès les premières heures de la matinée, des dizaines de citoyens se sont rendus dans les bureaux de vote d’Agadir. Le scrutin s’est déroulé dans des conditions saluées par tous, sous le regard des différentes autorités présentes sur le terrain.

Plusieurs habitants ont exprimé leur enthousiasme au moment de voter pour les candidats en lice pour les sièges de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane. Pour eux, le changement commence par la participation au scrutin et par le choix de la bonne personne pour représenter la région au Parlement.

«Notre génération est devenue plus consciente. Nous sommes arrivés à un âge où nous devons, nous aussi, prendre part à la vie politique et non plus rester de simples spectateurs», affirme Samia, une jeune électrice. «Je conseille à chacun, même jeune, de s’informer, de regarder les partis et leurs programmes, puis de venir voter. Il faut donner sa voix à quelqu’un plutôt que de rester silencieux.»

Fatima, gadirie, a elle aussi appelé les jeunes à se mobiliser massivement pour ce rendez-vous national: «Aujourd’hui, je vote pour les jeunes. J’espère qu’ils viendront voter eux aussi. Que Dieu leur facilite les choses, à mes enfants comme à ceux de tous les musulmans.»

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Quant au déroulement du vote, Mohamed se dit satisfait: «L’ambiance est bonne, on nous a bien accueillis, sans aucune gêne. On a présenté nos cartes, ils ont cherché nos noms sur la liste, on est passés dans l’isoloir, puis on a glissé les bulletins dans l’urne. Tout est allé très vite.»

«Ce que nous espérons, c’est l’emploi, la santé et l’éducation. Ce sont les choses qui comptent vraiment», résume Mohamed. «Les jeunes ont besoin de travailler et il faut des améliorations dans la santé comme dans l’éducation.»

Tous ont souligné que les conditions étaient réunies pour faire de cette nouvelle étape démocratique un succès, grâce aux efforts de l’ensemble des intervenants mobilisés jour et nuit pour atteindre les objectifs fixés.