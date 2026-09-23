Législatives 2026 à Tanger-Assilah: forte mobilisation et déroulement fluide dès les premières heures

En périphérie de la ville, et plus précisément au centre Ishraqa relevant de la commune de Hjar Ennhal, Le360 a capté l’ambiance du scrutin dès l’ouverture des bureaux.

De nombreux citoyens et citoyennes se sont rendus aux urnes tôt le matin pour exprimer leurs choix, accompagnés sur le terrain par un dispositif de sécurité et d’encadrement réunissant les autorités locales, la Gendarmerie Royale et les Forces Auxiliaires.

​Un déroulement fluide salué par les électeurs

​Sur place, la rapidité et la bonne organisation des opérations ont été largement saluées. «Je ne m’attendais pas à ce que tout se déroule de manière aussi fluide», confie un premier votant rencontré à la sortie du bureau de vote. «J’ai hésité à venir avant d’aller travailler par crainte d’être en retard, mais j’ai été agréablement surpris: en trois minutes, c’était réglé! Les conditions sont excellentes. J’encourage tous les Marocains et, particulièrement les jeunes, à accomplir leur devoir et à voter pour le parti qui aura su les convaincre. D’ailleurs, je rentre immédiatement chercher mon épouse pour qu’elle vienne voter à son tour.»

​Un autre électeur abonde dans le même sens, soulignant l’importance de ce rendez-vous démocratique: «Je suis venu accomplir mon devoir citoyen pour placer la bonne personne à la bonne place. Nous espérons voir une forte participation des jeunes lors de ces législatives 2026.»

Lors des opérations de vote au bureau installé à l'école Ichraqa Soufla, relevant de la commune rurale de Hjar Ennhal, relevant de Tanger. (S.Kadry/Le360)

​Plus de 410.000 électeurs appelés aux urnes

​Dans la circonscription de Tanger-Assilah, ce sont plus de 410.000 électeurs qui sont appelés à choisir leurs représentants à la Chambre des représentants. Avec 412.447 inscrits sur les listes électorales générales, Tanger-Assilah se hisse au premier rang des circonscriptions de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma en termes de corps électoral.

​L’enjeu est de taille: au terme d’une campagne électorale intense, 22 listes locales s’affrontent pour décrocher les cinq sièges réservés à la circonscription, soit une moyenne de plus de quatre listes par siège.

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​Pour assurer le bon déroulement du vote, un dispositif d’envergure a été mis en place. Plus de 730 bureaux de vote ont été aménagés, principalement au sein d’établissements scolaires. Objectif: couvrir un territoire mêlant zones urbaines denses et zones rurales dispersées (Tanger, Assilah, Gueznaia, Hjar Ennhal, Had Al Gharbia, Al Manzla, Laaouama et Sebt Azzinate). Par ailleurs, plus de 324 observateurs et observatrices ont été formés pour veiller à la transparence et au suivi du scrutin dans les différents bureaux de la circonscription.