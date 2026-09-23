Législatives 2026: à Fès, des électeurs de tous âges accomplissent leur devoir

Les opérations de vote pour les élections législatives ont débuté mercredi matin à Fès dans une ambiance calme. Dès l’ouverture des bureaux à 8 heures, les électeurs ont commencé à se rendre aux urnes. Jeunes, personnes âgées et personnes en situation de handicap ont défilé tout au long de la matinée dans les bureaux de vote, où le scrutin s’est déroulé de manière globalement fluide.

Dans plusieurs bureaux visités par notre caméra, l’affluence s’est installée progressivement au fil de la matinée, avec une présence particulièrement visible de jeunes électeurs.

«La voix des jeunes est importante»

Parmi les premiers votants rencontrés figure Othmane Ben Yahya, un jeune habitant de Fès. Il a choisi de se déplacer dès les premières heures du scrutin pour participer au vote et faire entendre sa voix. «Nous, les jeunes, sommes venus donner notre voix, qui est importante pour les prochaines élections et pour le prochain gouvernement», témoigne-t-il.

Pour lui, la jeunesse doit occuper une place importante dans les priorités de la prochaine équipe gouvernementale. «Nous espérons qu’elle accordera davantage d’attention aux jeunes, parce qu’ils constituent le pilier de l’avenir», souligne-t-il.

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Le jeune électeur se dit par ailleurs satisfait des conditions dans lesquelles se déroule le scrutin. «On constate notamment une présence remarquable des jeunes et les opérations se déroulent avec fluidité. Franchement, tout est simple et nous sommes bien accompagnés», explique-t-il. Et d’ajouter: «Même lorsque quelqu’un ne sait pas comment procéder, on lui explique la marche à suivre.»

Des électeurs de plusieurs générations

Dans les bureaux de vote visités à Fès, les motivations diffèrent, mais le passage par les urnes constitue le point commun entre les électeurs rencontrés. Pour une autre électrice, voter relève avant tout du devoir. «Je suis venue aujourd’hui pour voter et je considère que c’est un devoir national. Tout le monde doit faire entendre sa voix», affirme-t-elle. Elle dit également espérer que cette échéance électorale puisse ouvrir la voie à un changement positif, tout en appelant chacun à voter pour la formation politique de son choix.

Un peu plus loin, une électrice âgée a, elle aussi, tenu à se déplacer. Habituée à participer aux différents scrutins, elle estime que l’âge ne constitue pas un obstacle à la participation à la vie publique. Un constat également relevé par Abdelkebir El Abed, un habitant de Fès venu voter mercredi matin. «Nous sommes venus accomplir notre devoir. Aujourd’hui, nous sommes dans une étape de transition et tout le monde doit y participer», souligne-t-il.

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Pour lui, la participation électorale reste indissociable de la volonté de changement. «Je me demande comment une personne peut chercher le changement et ne pas venir voter», lance-t-il.

Il relève notamment la présence, dès les premières heures, de personnes âgées, malades ou en situation de handicap. «Ce matin, on voit toutes ces personnes venir voter», constate-t-il.

41 listes en lice pour huit sièges

À Fès, cette journée électorale se déroule alors que 41 listes sont en lice dans les deux circonscriptions de Fès-Nord et Fès-Sud, pour un total de huit sièges à pourvoir à la Chambre des représentants.

Quatre sièges sont à pourvoir dans la circonscription de Fès-Nord, qui comprend notamment les arrondissements de Méchouar Fès Jdid, Zouagha et Fès-Médina. Cette circonscription compte 211.195 électeurs inscrits.