Législatives: la «véritable fête civique» à Laâyoune suscite l’admiration d’observateurs internationaux

Ainsi, la présidente du bureau de défense des droits de l’Homme du Salvador, Raquel Guevara, qui participe à l’observation du scrutin, a qualifié le déroulement de la journée électorale à Laâyoune de «véritable fête civique», se disant particulièrement frappée par «la grande affluence» des électeurs venus exercer leur droit de vote et notamment par «la forte participation des femmes». Dans une déclaration à la MAP, Mme Guevara a indiqué s’être rendue tôt le matin dans un bureau de vote à l’occasion de son ouverture, relevant avoir constaté que celle-ci s’était déroulée à l’heure prévue et que de nombreuses personnes attendaient déjà pour accéder au bureau et exercer leur droit de vote.

Pour sa part, Fatma Lamir, observatrice française de l’association «La ème - Talent et Territoires», a rappelé qu’elle participe pour la deuxième fois à l’observation des élections au Maroc, après avoir été présente à Guelmim lors du scrutin de 2021. Elle s’est dite heureuse de constater la même forte mobilisation citoyenne et de voir les électeurs participer au processus démocratique.

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«La participation est belle, elle est magnifique. Il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, il y a des personnes en situation de mobilité réduite, c’est juste extraordinaire», a-t-elle soutenu. La Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections, rappelle-t-on, a retenu 26 associations non gouvernementales, institutions nationales et 30 instances et organisations internationales, mobilisant un total de 3.006 observateurs et observatrices, dans la perspective des élections législatives du 23 septembre.

A Laâyoune, les électeurs ont afflué en nombre aux bureaux de vote dans une ambiance marquée par l’organisation et la fluidité. Les autorités ont mobilisé 273 bureaux de vote et 34 bureaux centraux afin de permettre au corps électoral d’exercer son droit dans les meilleures conditions.