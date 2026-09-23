Politique

African Lion 2027: une illustration de la pérennité du partenariat stratégique Maroc-USA

Première réunion de planification de l’exercice African Lion 2027, à Agadir.

Revue de presseLe plus grand exercice militaire du continent africain «African Lion 2027», piloté par le Maroc et les Etats Unis d’Amérique, aura lieu du 25 avril au 7 mai 2027. Pour réussir l’organisation de ces grandes manœuvres militaires, des réunions de planification se tiennent cette semaine à Agadir. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 19h55

Dans le cadre des préparatifs et de planification des manœuvres militaires African Lion 2027, des réunions se tiennent du 21 au 25 septembre 2026 au siège du Commandement de la zone Sud des Forces armées royales (FAR), à Agadir, avec la participation des délégations représentant plusieurs pays, dont le Maroc et les États-Unis d’Amérique.

«Il ne s’agit pas de réunions techniques précédant le démarrage des manœuvres militaires, mais d’une étape importante pour mettre au point tout ce qui est nécessaire à de grandes manœuvres militaires, avec la participation des forces de l’air, de la terre, de la mer et des forces spéciales», écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 24 septembre.

L’objectif de cette édition des manœuvres militaires African Lion, qui aura lieu du 25 avril au 7 mai 2027, est également au centre des réunions en vue de définir le concept, de renforcer l’interopérabilité, le partenariat et la coopération entre le Maroc, les États-Unis d’Amérique et les autres pays participants.

Il s’agit aussi, poursuit le quotidien, d’«élaborer des concepts logistiques et opérationnels pour les volets terrestre, aérien, maritime et les opérations des forces spéciales».

Les manœuvres militaires prévues au cours de cette édition visent également à développer la capacité à mener des opérations conjointes et intégrées, notamment par l’usage de technologies modernes pour soutenir la stabilité régionale, précisent les mêmes sources. Cette phase de planification confirme la pérennité et la montée en puissance du plus grand exercice militaire du continent africain «African Lion 2027», piloté par les Maroc et les États-Unis d’Amérique.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 19h55
#African Lion 2027#partenariat stratégique Maroc-USA

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