Résultats, participation, organisation: les Législatives 2026 en chiffres

À l’issue des élections législatives dont les résultats provisoires ont été officialisés ce 24 septembre, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a dressé le bilan de ce scrutin national, qualifié de nouvelle étape majeure dans le parcours de l’édification démocratique et institutionnelle du pays.

Le dépouillement et le décompte des voix des circonscriptions locales et régionales ont livré la configuration provisoire suivante de la Chambre des représentants:

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM): 97 sièges

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI): 66 sièges

Le Parti de l’Istiqlal: 65 sièges

Parti de la Justice et du Développement: 54 sièges

Le Mouvement Populaire: 29 sièges

L’Union Socialiste des Forces Populaires: 26 sièges

Le Parti du Progrès et du Socialisme: 19 sièges

L’Union Constitutionnelle: 17 sièges

Le Mouvement Démocratique et Social: 8 sièges

L’Alliance de la Gauche: 8 sièges

Le Front des Forces Démocratiques: 2 Sièges

Le Parti de l’Equité: 2 sièges)

Parti des Néo-Démocrates: 1 siège

Parti de l’Unité et de la Démocratie: 1 siège.

🇲🇦🗳️ URGENT — Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, annonce les résultats provisoires des élections législatives.



- PAM : 97

- RNI : 66

- Istiqlal : 65

- PJD : 54

- MP : 29 pic.twitter.com/WoYSoaLUh8 — Le360 (@Le360fr) September 24, 2026

Après l’apurement des listes par les commissions administratives, le nombre total d’électeurs inscrits a atteint 15,8 millions. Le scrutin a mobilisé près de 6 millions d’électeurs et électrices. Le taux de participation national s’établit à 38%, marquant une nette baisse par rapport aux échéances précédentes (50,88 % en 2021 et 42,27 % en 2016).

Un engouement particulièrement fort a été enregistré, avec des taux atteignant 77% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et 65,42% dans celle de Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Pour faciliter l’accès au vote, 40.694 bureaux de vote ont été ouverts, encadrés par 3.931 bureaux centraux (soit une moyenne d’environ 11 bureaux de vote par bureau central).

Sur le plan de la concurrence politique, le scrutin a vu l’implication de 28 partis politiques (incluant une alliance de deux formations), lesquels ont présenté un total de 1.847 listes (locales et régionales) regroupant 7.277 candidats, soit 18 candidats pour un siège.

L’aspect genre s’est également distingué avec un total de 2.659 candidatures féminines (soit 37% des candidatures), incluant 1.783 candidates dans les circonscriptions régionales, 876 dans les locales, et 120 femmes positionnées en têtes de listes locales.

La période électorale a été rythmée par une dynamisme politique et communicationnelle soutenu. Les formations politiques ont initié près de 21.000 initiatives de communication, mobilisant environ 1,5 million de participants (soit une moyenne quotidienne de 115.000 personnes). Un record absolu. Les tournées de terrain ont constitué le format prédominant (730.000 participants), suivies des meetings (407.000 participants).

Les partis ont bénéficié des canaux audiovisuels publics dans le strict respect de l’équité, du pluralisme et de l’égalité des chances pour exposer leurs programmes.

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Le ministère a rappelé que le cadre de ce scrutin reposait sur d’importantes réformes visant à moraliser la vie politique, renforcer la transparence et encourager l’implication des jeunes et des femmes. En application des Hautes Directives Royales adressées au ministre de l’Intérieur et au président du Ministère public, des comités centraux, régionaux et provinciaux ont été activés pour veiller à la sécurité du scrutin et traiter de manière immédiate toute infraction éventuelle sous supervision judiciaire. Les signalements reçus ont été traités par la loi, sans qu’aucun incident notable n’entache le déroulement global de l’élection.

Le processus a été couvert par 3.006 observateurs accrédités, incluant 2.023 membres d’associations de la société civile, 783 observateurs du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), ainsi que 200 observateurs internationaux (représentant des ONG et instances d’Afrique, d’Europe, des Amériques et du Moyen-Orient), témoignant de l’ouverture de l’expérience marocaine sur son environnement international.

En guise de clôture, le département de l’Intérieur a salué l’engagement des électeurs, le travail rigoureux des autorités judiciaires, sécuritaires et territoriales, ainsi que l’implication des médias. Si la compétition électorale prend fin avec la proclamation des résultats, le ministère a insisté sur le fait que la responsabilité de servir les citoyens se poursuit, érigeant la démocratie marocaine et sa capacité à renouveler ses institutions dans la stabilité et le pluralisme comme le véritable «grand vainqueur» de cette échéance.