Législatives 2026: la participation en retrait par rapport aux trois précédents scrutins

La participation avait atteint 50,18% en 2021, 42,29% en 2016 et 45,40% en 2011. Le recul est ainsi de 12,16 points par rapport à 2021, de 4,27 points par rapport à 2016 et de 7,38 points par rapport à 2011.

Le taux enregistré en 2026 reste toutefois légèrement supérieur à celui de 2007, qui s’était établi à 37%, l’un des niveaux les plus faibles enregistrés lors des élections législatives au Maroc.

La comparaison avec 2021 doit néanmoins être replacée dans son contexte. Le scrutin du 8 septembre 2021 avait été organisé simultanément avec les élections communales et régionales, dans le cadre d’une journée électorale réunissant trois scrutins.