Politique

Législatives 2026: la participation en retrait par rapport aux trois précédents scrutins

Dans un bureau de vote à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Le taux de participation aux élections législatives du 23 septembre s’établit à 38,02%, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Un niveau en retrait par rapport aux trois précédents scrutins législatifs.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 23h11

La participation avait atteint 50,18% en 2021, 42,29% en 2016 et 45,40% en 2011. Le recul est ainsi de 12,16 points par rapport à 2021, de 4,27 points par rapport à 2016 et de 7,38 points par rapport à 2011.

Le taux enregistré en 2026 reste toutefois légèrement supérieur à celui de 2007, qui s’était établi à 37%, l’un des niveaux les plus faibles enregistrés lors des élections législatives au Maroc.

La comparaison avec 2021 doit néanmoins être replacée dans son contexte. Le scrutin du 8 septembre 2021 avait été organisé simultanément avec les élections communales et régionales, dans le cadre d’une journée électorale réunissant trois scrutins.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 23h11
#Législatives#Maroc#Taux de participation

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