Politique

Élections législatives: le taux de participation atteint 21% à 15 heures

Dans un bureau de vote à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Alors que le scrutin se poursuit dans le calme à travers l’ensemble du territoire national, le ministère de l’Intérieur a fait état d’un taux de participation s’établissant à 21% à 15 heures.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 15h34

Le chiffre est communiqué par les différentes préfectures et provinces du Royaume et témoigne d’une mobilisation électorale mesurée mais continue dans les bureaux de vote. C’est ainsi que le ministère de l’Intérieur, a communiqué un point de situation concernant le déroulement des élections législatives visant à renouveler les membres de la Chambre des représentants.

Le ministère indique que le taux de participation enregistré à l’échelle nationale a atteint 21% à l’horizon de 15 heures.

Selon les informations recueillies auprès des différentes préfectures, provinces et préfectures de districts du territoire national, le scrutin se poursuit dans des conditions normales et régulières à travers l’ensemble du pays.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 15h34
#Législatives#Elections

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