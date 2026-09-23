Législatives 2026. Mehdi Bensaïd: «Les résultats préliminaires sont positifs et encourageants»

Mohamed Mehdi Bensaïd, membre de la présidence collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), affiche son optimisme au vu des premières remontées du scrutin législatif de ce mercredi 23 septembre, qu’il qualifie d’«encourageantes et positives».

À son arrivée au siège du PAM à Rabat pour prendre part à la soirée électorale, le dirigeant a toutefois appelé à la prudence. Interrogé par Le360, il a estimé qu’il fallait encore patienter environ une heure avant de disposer des résultats officiels.

Sur le ton de la plaisanterie, Mohamed Mehdi Bensaïd s’est gardé de crier victoire trop tôt, de crainte de «porter malheur». Il a néanmoins indiqué que les premières remontées dont il disposait le donnaient en tête dans la circonscription de Rabat-Océan, où il est candidat. «Mais attendons les résultats officiels», a-t-il conclu.