Politique

Législatives 2026: au siège du PAM, les premières remontées électorales nourrissent l’optimisme

Salaheddine Abkari, président de l’Organisation de la jeunesse du PAM. (A.Et-Tahiry/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Abderrahim Et-Tahiry
Le 23/09/2026 à 22h51

VidéoAu siège du PAM à Rabat, les premières remontées du scrutin sont accueillies avec optimisme. Le parti revendique des scores élevés dans plusieurs circonscriptions, tout en appelant à attendre les résultats officiels.

Au siège du Parti authenticité et modernité (PAM) à Rabat, les préparatifs de la soirée électorale vont bon train, alors que les premières remontées dont dispose la formation du Tracteur font état de résultats favorables dans plusieurs circonscriptions.

Dans une déclaration à la presse, Salaheddine Abkari, président de l’Organisation de la jeunesse du PAM, indique que les premières remontées recueillies par le parti font état de scores élevés, plaçant, selon lui, le PAM en tête dans plusieurs circonscriptions. Le responsable se montre toutefois prudent, soulignant le caractère encore provisoire de ces données et appelant à attendre la proclamation des résultats officiels.

Au siège national du PAM à Rabat, où de nombreux journalistes, notamment venus de Casablanca, ont fait le déplacement pour couvrir la soirée électorale, l’effervescence monte progressivement. Le point presse n’a toutefois pas encore débuté, dans l’attente de l’arrivée de Fatima-Zahra El Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du parti.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Abderrahim Et-Tahiry
Le 23/09/2026 à 22h51
#Législatives#PAM#résultats#Élections#Salaheddine Abkari#Fatima Zahra El Mansouri

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