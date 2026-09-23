Politique

Législatives: le PJD revendique une percée dans plusieurs villes sur la base de résultats préliminaires

عبد الإله بنكيران رفقة إدريس الأزمي أثناء انتظار نتائج الانتخابات التشريعية

Abdelilah Benkirane, SG du PJD, aux côtés de Driss El Azami, dans l’attente des résultats des élections législatives, le 23 septembre 2026 à Rabat.

Par Hafida Ouajmane et khalil Essalak
Le 23/09/2026 à 21h41

VidéoUne certaine effervescence règne au siège central du Parti de la justice et du développement (PJD) à Rabat, où les procès-verbaux issus des bureaux de vote continuent d’affluer. Sur la base des premières données reçues, le parti affirme enregistrer des résultats en progression dans plusieurs circonscriptions.

Dans une déclaration à la presse, Abdelali Hamieddine, membre du secrétariat général du PJD et porte-parole de la direction centrale de la campagne électorale, affirme que les premiers procès-verbaux parvenus au parti le placeraient en tête dans plusieurs circonscriptions, avec une avance importante sur les autres formations.

Selon lui, cette tendance se dessinerait notamment à Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Tanger, Fès, Meknès, Agadir et Inezgane, ainsi qu’à Taroudant et Sidi Slimane.

Ces indications restent toutefois des données préliminaires communiquées par le PJD, établies à partir des procès-verbaux reçus par le parti. Elles ne constituent pas les résultats officiels du scrutin, qui doivent être établis et annoncés par le ministère de l’Intérieur à l’issue du processus électoral.

Par Hafida Ouajmane et khalil Essalak
Le 23/09/2026 à 21h41
#PJD#Législatives#Maroc

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