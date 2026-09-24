Politique

Résultats des législatives 2026: le PAM en tête, le RNI deuxième

Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur.

Le PAM arrive en tête des élections législatives du 23 septembre 2026 avec 97 sièges, selon les résultats provisoires officiels annoncés dans la nuit de mercredi à jeudi par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, lors d’un point de presse tenu vers 3h25 du matin.

Par La Rédaction
Le 24/09/2026 à 03h44

Le RNI arrive en deuxième position avec 66 sièges, suivi de l’Istiqlal, qui obtient 65 sièges. Le PJD se classe quatrième avec 54 sièges.

Le classement provisoire se poursuit avec le Mouvement populaire, qui décroche 29 sièges, suivi de l’USFP avec 26 sièges et du PPS avec 19 sièges. L’Union constitutionnelle obtient 17 sièges, tandis que le Mouvement démocratique et social (MDS) et l’Alliance de la gauche obtiennent chacun 8 sièges.

Les autres formations représentées à la Chambre sont Rénovation et Équité et le Front des forces démocratiques (FFD), avec 2 sièges chacun, ainsi que les Néo-Démocrates et Unité et Démocratie, avec un siège chacun.

Lire aussi : EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations

Au total, près de six millions d’électeurs ont participé au scrutin, pour un taux de participation national de 38,02%, selon les données annoncées par le ministère de l’Intérieur. Ce taux avait été communiqué dans la soirée du 23 septembre à l’issue du vote.

La participation a été particulièrement élevée dans les provinces du Sud. Elle a atteint 77% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, 53% à Guelmim-Oued Noun et 61% à Dakhla-Oued Ed-Dahab. Lors de son intervention, Abdelouafi Laftit a mis en avant ces niveaux de participation comme témoignant, selon lui, de l’attachement des populations de ces régions à leur marocanité.

Par La Rédaction
Le 24/09/2026 à 03h44
#Abdelouafi Laftit#Maroc#Législatives

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