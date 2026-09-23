La prochaine édition de l’exercice militaire African Lion aura lieu du 25 avril au 7 mai

Le Maroc a accueilli, en marge de l’exercice African Lion 2026, une session de formation aux drones. (Photo d'illustration). Public Domain

Selon les Forces armées royales (FAR), le commandement de la zone Sud à Agadir accueille depuis le 21 septembre la première réunion de planification de l’exercice African Lion 2027. Les délégations marocaine et américaine, parmi d’autres pays participants, y posent les bases du prochain exercice militaire multinational.

Les travaux se poursuivent jusqu’au 25 septembre. Ils réunissent des représentants de plusieurs pays, dont le Maroc et les États-Unis. D’après les FAR, cette rencontre vise à renforcer la coordination entre les nations participantes et à favoriser l’échange d’expertises. Les délégations y planifient les différentes étapes de l’exercice et déterminent les objectifs d’entraînement propres à chaque activité programmée.

Lors de la première réunion de planification de l’exercice African Lion 2027 à Agadir.

Les participants élaborent aussi les concepts opérationnels et logistiques des activités et opérations prévues dans les domaines terrestre, aérien et maritime. Les opérations des forces spéciales font également partie des sujets abordés.

L’exercice African Lion 2027 se tiendra du 25 avril au 7 mai 2027. Il se déroulera à Agadir, Tan-Tan, Guelmim, Benguerir, Kénitra et Dakhla. Le dispositif doit renforcer l’interopérabilité et la coopération entre les forces participantes. Il vise aussi à soutenir la disponibilité opérationnelle et à développer la capacité des armées à mener des opérations conjointes et intégrées, notamment par le recours à des technologies modernes. Ces objectifs s’inscrivent dans le soutien à la sécurité et à la stabilité régionales.