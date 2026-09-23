Politique

La prochaine édition de l’exercice militaire African Lion aura lieu du 25 avril au 7 mai

Le Maroc a accueilli, en marge de l’exercice African Lion 2026, une session de formation aux drones. (Photo d'illustration). Public Domain

Le commandement de la zone Sud des FAR accueille jusqu’au 25 septembre la première réunion de planification des manœuvres militaires African Lion 2027. Les délégations participantes, dont celles du Maroc et des États-Unis, définissent les objectifs d’entraînement et les concepts opérationnels de l’exercice prévu du 25 avril au 7 mai.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 09h15

Selon les Forces armées royales (FAR), le commandement de la zone Sud à Agadir accueille depuis le 21 septembre la première réunion de planification de l’exercice African Lion 2027. Les délégations marocaine et américaine, parmi d’autres pays participants, y posent les bases du prochain exercice militaire multinational.

Les travaux se poursuivent jusqu’au 25 septembre. Ils réunissent des représentants de plusieurs pays, dont le Maroc et les États-Unis. D’après les FAR, cette rencontre vise à renforcer la coordination entre les nations participantes et à favoriser l’échange d’expertises. Les délégations y planifient les différentes étapes de l’exercice et déterminent les objectifs d’entraînement propres à chaque activité programmée.

Lors de la première réunion de planification de l’exercice African Lion 2027 à Agadir.

Les participants élaborent aussi les concepts opérationnels et logistiques des activités et opérations prévues dans les domaines terrestre, aérien et maritime. Les opérations des forces spéciales font également partie des sujets abordés.

L’exercice African Lion 2027 se tiendra du 25 avril au 7 mai 2027. Il se déroulera à Agadir, Tan-Tan, Guelmim, Benguerir, Kénitra et Dakhla. Le dispositif doit renforcer l’interopérabilité et la coopération entre les forces participantes. Il vise aussi à soutenir la disponibilité opérationnelle et à développer la capacité des armées à mener des opérations conjointes et intégrées, notamment par le recours à des technologies modernes. Ces objectifs s’inscrivent dans le soutien à la sécurité et à la stabilité régionales.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 09h15
#African Lion#Exercice militaire

LEs contenus liés

Politique

Best off. En images, voici les meilleurs moments de l’exercice African Lion

Politique

African Lion: une première académie de drones à Agadir, plus de 20 militaires de 4 pays formés

Politique

African Lion: il «n’existe pas» de meilleur partenaire pour accueillir ces manœuvres, affirme le secrétaire américain à la Guerre

Politique

African Lion. Depuis Dakhla, l’ambassadeur américain salue la mobilisation marocaine pour retrouver les deux militaires portés disparus

Articles les plus lus

1
Le Roi préside une veillée religieuse en commémoration du 28ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II
2
Axe El Guerguerat-Nouakchott: la portée stratégique et diplomatique du nouvel accord routier maroco-mauritanien
3
Le PP de Feijóo, Ayuso et Almeida brûle les ponts avec le Maroc
4
Comment l’Algérie est devenue la principale plaque tournante de l’immigration clandestine vers l’Europe
5
Polémique autour d’une rupture d’insuline dans les hôpitaux publics: le vrai du faux
6
Le RNI, le parti d’Akhannouch qui n’a pas tenu ses engagements pendant cinq ans, est-il légitime à faire de nouvelles promesses?
7
Le président Tebboune, les Émirats arabes unis et le fantasme des 5.630.000 «martyrs»
8
Jeûne, prières et appel à l’unité... Voici comment la communauté juive a célébré le jour du grand pardon à Casablanca
Revues de presse

Voir plus