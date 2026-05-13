Best off. En images, voici les meilleurs moments de l’exercice African Lion

Dix-huit jours de manœuvres intenses, 6 régions mobilisées, plus de 5.000 militaires déployés... Les Forces armées royales et leurs homologues américaines ont achevé le 8 mai 2026 la 22e édition de l’exercice African Lion, l’un des plus grands exercices militaires conjoints organisés sur le continent africain.

Étalées sur près de trois semaines, les activités de cette édition se sont déployées simultanément dans les régions d’Agadir, Benguerir, Kenitra, Taroudant, Dakhla et Tan-Tan. Selon les FAR, «le scénario simule une menace ennemie visant les forces alliées au niveau du Cap Draa».

«Pour neutraliser l’ennemi et rétablir l’intégrité du dispositif, une défense ferme suivie d’une contre-offensive a été conduite sur le théâtre des opérations sous le contrôle direct du centre opérationnel conjoint d’Agadir. L’appui de l’aviation et de la marine, ainsi que l’intégration des technologies émergentes, ont constitué un atout majeur pour acquérir la supériorité opérationnelle», fait-on savoir.

L’exercice African Lion 2026 se poursuit avec une intensification des entraînements conjoints (DVIDS). U.S. Army Southern European Task

Un exercice simulant une attaque aux armes de destruction massive dans un stade de football a été également conduit. Dirigé par des unités spécialisées du génie des Forces armées royales et celle de la garde nationale de l’État de l’Utah, l’objectif était de «perfectionner les procédures de coordination et d’intervention face à de telles catastrophes».

(M.Oubarka/Le360)

Plus de 5.000 militaires, majoritairement marocains et américains, ont pris part aux diverses activités de l’exercice, selon les FAR. Ce chiffre témoigne de l’ampleur d’une édition qui n’a cessé de croître en volume et en complexité depuis sa création. Les échanges de savoir-faire entre les différentes composantes ont couvert aussi bien le domaine opérationnel que médico-social. Des prestations médicales, vétérinaires et sociales ont été ainsi dispensées à Dakhla et dans la région de Taroudant au bénéfice des populations locales.

Incredible first official visit to Dakhla during African Lion to see our great military working side-by-side with Moroccan counterparts to deliver medical care to local residents. Utah National Guard medical professionals are top-notch. The future is bright here in the Moroccan… pic.twitter.com/PN9nPMKwCG — Ambassador Duke Buchan (@USAmbMorocco) May 6, 2026

Pour les FAR, «l’exercice African Lion 2026, qui coïncide cette année avec le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, reflète la profondeur des relations ancestrales qui lient le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique. Il incarne ainsi la détermination des deux illustres chefs d’État à faire progresser cette coopération de longue date».