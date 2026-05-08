African Lion: il «n’existe pas» de meilleur partenaire pour accueillir ces manœuvres, affirme le secrétaire américain à la Guerre

«African Lion», le plus grand exercice multinational interarmées du continent africain, réaffirme l’engagement commun des États-Unis et du Maroc en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales, a souligné le secrétaire à la Guerre des États-Unis, Pete Hegseth.

«Aujourd’hui, African Lion est à sa 22ème édition. Je tiens à adresser des remerciements particuliers à notre hôte, le Royaume du Maroc, pour son engagement exceptionnel et durable envers cet exercice», a-t-il indiqué en visio-conférence à l’occasion d’une cérémonie tenue, jeudi au siège de l’état-major de la Zone Sud à Agadir, en l’honneur des pays participant à cette édition, notant qu’il «n’existe pas» de meilleur partenaire pour accueillir ces manœuvres.

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«African Lion améliore l’interopérabilité et accroît notre capacité à relever ensemble les défis sécuritaires, tout en éradiquant les sanctuaires terroristes», a-t-il poursuivi, ajoutant que «les menaces auxquelles nous sommes confrontés évoluent rapidement et nous devons devancer nos adversaires grâce à nos propres efforts d’innovation».

«African Lion est bien plus qu’un simple exercice d’entraînement, c’est une plateforme d’innovation qui nous permet d’explorer collectivement de nouvelles solutions et technologies qui renforcent notre efficacité opérationnelle sur le champ de bataille», a-t-il précisé. Il a noté qu’African Lion 2026 se veut un véritable laboratoire d’innovation, intégrant l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies numériques de nouvelle génération dans des scénarios opérationnels multi-domaines en conditions réelles.

«Le message d’African Lion 2026 est clair à ceux qui cherchent à déstabiliser ce continent: notre détermination commune est inébranlable, nos capacités ne cessent de croître et nous sommes prêts à défendre nos intérêts communs», a-t-il soutenu.

Pour sa part, le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales, commandant la Zone Sud, a renouvelé la détermination inébranlable du Maroc à poursuivre la valorisation des acquis, afin que les manœuvres d’African Lion demeurent un cadre renouvelé visant à consolider la préparation, approfondir les partenariats et à développer l’esprit collectif en vue de relever les défis du présent et d’anticiper les enjeux de l’avenir dans les espaces africain, méditerranéen et atlantique.

Pourquoi la prochaine édition aura «une portée symbolique»

Il a, en outre, rappelé que l’année 2027 coïncidera avec la commémoration du 250ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et les États-Unis, notant que la prochaine édition aura une portée symbolique profonde et une signification particulière qui viennent illustrer la solidité des liens d’amitié unissant les deux pays.

De son côté, le Général Dagvin Anderson, commandant de USAFRICOM, a souligné qu’African Lion est un exercice interarmées, multi-domaines et multinational de premier plan en Afrique, ajoutant qu’il envoie un message clair et sans ambiguïté: «Notre engagement commun en faveur d’une Afrique sûre et prospère n’est pas seulement une promesse, mais une force formidable, prête et unifiée qui en fera une réalité.»