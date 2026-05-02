African Lion: sauts parachutistes, déminage et drones au programme des manœuvres

Le sergent Katelyn Brown, opératrice de drones, affectée au 1er bataillon du 503ème régiment d'infanterie de la 173ème brigade de combat mobile (aéroportée) de l'armée américaine, planifie la trajectoire d'un drone tactique lors d'un entraînement dans le cadre de l'African Lion. (PHOTO: DVIDS). Public Domain

L’exercice African Lion 2026 entre dans une phase plus opérationnelle. Les manœuvres ont porté sur les opérations aéroportées, la lutte contre les engins explosifs et l’expérimentation de systèmes autonomes.

À Benguerir, les opérations aéroportées ont mobilisé des unités marocaines, américaines et de pays partenaires. L’entraînement a couvert la préparation des parachutistes ainsi que des exercices au sol, notamment les mouvements et le regroupement après l’atterrissage.

«Les participants ont exécuté des missions aéroportées, incluant des sauts en parachute de personnel et des opérations de largage de matériel léger et lourd. Ces activités renforcent la disponibilité opérationnelle, l’interopérabilité entre les FAR, l’Armée de terre américaine et les forces partenaires, et leur capacité à opérer efficacement dans des environnements complexes», indiquent les Forces armées royales.

L’accent a également été mis sur la formation au déminage (Explosive Ordnance Disposal). «Le personnel du génie militaire a mené un exercice sur le terrain axé sur les risques liés au déminage, en employant des techniques avancées de détection des menaces et en démontrant des méthodes de réponse en conditions opérationnelles réalistes», soulignent les FAR.

Le site de Cap Draa a fait office de centre d’entraînement et d’expérimentation multidomaine, où les militaires ont testé des plateformes autonomes pilotées par intelligence artificielle, des systèmes télécommandés et des technologies émergentes. Ces dispositifs ont été évalués dans des scénarios opérationnels d’attaque, de défense et de commandement de mission.

L’exercice African Lion 2026 se poursuit avec une intensification des entraînements conjoints (DVIDS). U.S. Army Southern European Task

Katelyn Brown, opératrice de systèmes aériens sans pilote au 1er bataillon du 503ème régiment d’infanterie, a tracé la trajectoire d’un système aérien tactique sans pilote lors de la session du 27 avril. Le lendemain, un exercice à munitions réelles a opposé les soldats à des véhicules-cibles autonomes lancés depuis le terrain. Le caporal Eric Salmon, du même bataillon, a manœuvré un système d’armement embarqué sur un véhicule tactique autonome.

Selon le commandement américain, ces expérimentations ont accéléré la détection des cibles, raccourci les délais de décision et apporté des solutions de combat à coût maîtrisé, alignées sur les priorités des partenaires africains.

African Lion est le plus grand exercice conjoint annuel conduit par l’US Africa Command. La Southern European Task Force, Africa (SETAF-AF) en assure le pilotage. L’édition 2026 se déroule du 20 avril au 8 mai et est accueillie par le Maroc, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie. Plus de 5.600 personnels civils et militaires issus de plus de 40 nations y prennent part.