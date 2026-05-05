African Lion 2026: un hôpital médico-chirurgical de campagne installé au service des habitants de Taroudant

Une patiente prise en charge par l'équipe de médecine dentaire des FAR à l’hôpital de campagne d’Al Fayd, déployé dans le cadre de l'exercice African Lion 2026. (M.Oubarka/Le360)

Dans la commune d’Al Fayd, dans la province de Taroudant, l’hôpital médico-chirurgical de campagne déployé dans le cadre de l’exercice conjoint African Lion 2026 tourne à plein régime. Organisée sur instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, cette initiative humanitaire apporte une aide médicale directe et gratuite aux populations des douars les plus reculés de la région.

Sur le plan technique, la structure dispose d’unités médicales et chirurgicales, d’un bloc opératoire, d’une unité de stérilisation, d’un pôle de radiologie numérique ainsi que d’une aile d’hospitalisation d’une capacité de 20 lits, extensible selon les besoins.

Pour faire tourner ce dispositif, près de 160 cadres médicaux et paramédicaux des Forces Armées Royales collaborent avec 90 professionnels de la santé de l’armée américaine. Ensemble, ils couvrent de nombreuses spécialités: médecine générale, médecine interne, dermatologie, cardiologie, gynécologie-obstétrique, ORL, ophtalmologie, pédiatrie, pneumologie, chirurgie orthopédique, médecine d’urgence, réanimation-anesthésie et médecine dentaire.

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Depuis son ouverture le 20 avril dernier, l’affluence ne faiblit pas. Au 3 mai, le bilan fait état de plus de 31.000 prestations médicales fournies à environ 12.080 bénéficiaires. L’une des priorités de cette mission concerne la chirurgie de la cataracte et les soins ophtalmologiques, visant à restaurer la vue de nombreux patients.

Les prestations incluent également des consultations de médecine générale, la prise en charge de pathologies aiguës et chroniques, des campagnes de dépistage précoce, des examens biologiques, des analyses, la distribution de lunettes de vue et la remise gratuite de médicaments.

En matière d’urgences, la réactivité est totale. Le médecin urgentiste de l’hôpital, Bouya Rachad, précise le protocole de prise en charge: «Nous gérons les urgences depuis l’évaluation initiale jusqu’à la décision médicale appropriée. Pour les cas critiques, après l’administration des premiers soins et la stabilisation, une coordination préalable nous permet de transférer les patients vers l’hôpital provincial de Taroudant pour finaliser leur traitement.»

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L’hôpital fait également office de plateforme d’échange professionnel. Les équipes marocaines et américaines y partagent leurs connaissances théoriques et pratiques, notamment sur l’utilisation de l’échographie clinique en médecine d’urgence via des protocoles standardisés comme le POCUS (Point-of-Care Ultrasound) ou le FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma).

Sur le terrain, la fluidité du circuit des patients est assurée par la mobilisation des services sociaux des FAR. Oumaima El Yadri, une assistante sociale de l’unité détaille leur action auprès des familles et des enfants: «La présence des services sociaux des FAR au sein de cet hôpital à Al Fayd est cruciale. Nous accueillons et orientons les patients pour faciliter leur accès aux soins. Parallèlement, nous avons aménagé un espace pour les enfants afin qu’ils passent un bon moment à travers des activités éducatives, des animations et des distributions de jouets, le tout dans un environnement parfaitement sécurisé.»

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Pour les habitants de cette zone rurale, cette opération représente un soulagement de proximité essentiel, comme en témoigne un usager venu bénéficier des soins: «Nous remercions le Roi pour cette aide médicale ici à Al Fayd. On nous a orientés, soignés et on nous a donné des médicaments et des lunettes de vue. Que Dieu glorifie notre Roi.»

L’impact de l’opération a été salué par une délégation militaire de haut niveau lors d’une visite sur site le 4 mai 2026. Menée par le général de division Mohammed Benlouali, chef d’État-Major de la Zone Sud, et le général Daniel Boyack, commandant de la garde nationale de l’État de l’Utah, cette délégation a pu apprécier les moyens logistiques et humains déployés, confirmant la réussite de cette opération humanitaire et sociale menée dans le cadre de la coopération maroco-américaine.