African Lion 2026: deux militaires américains portés disparus près de Tan Tan, recherches en cours

Selon un communiqué officiel du commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), l’alerte a été donnée peu après leur disparition, déclenchant immédiatement une vaste opération de recherche et de sauvetage coordonnée entre les forces américaines, marocaines et d’autres contingents engagés dans l’exercice.
Les moyens mobilisés couvrent à la fois les dispositifs terrestres, aériens et maritimes, afin de maximiser les chances de localisation des deux militaires dans cette zone d’entraînement étendue et difficile d’accès.
Dans leur communication, les responsables de l’exercice ont souligné que la priorité reste l’identification et la localisation des militaires disparus, ainsi que le soutien à leurs familles.