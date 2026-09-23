Société

Bouskoura: le dangereux chef d’un réseau de dealers de drogue neutralisé

Arrestation par un gendarme.. DR

Revue de presseUn dangereux baron de la drogue, qui utilisait systématiquement des véhicules aux plaques d’immatriculation falsifiées pour échapper aux contrôles des services sécuritaires, vient d’être interpellé par la gendarmerie royale de Bouskoura, près de Casablanca. Les détails de cette affaire dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 19h13

Les éléments de la gendarmerie royale de la brigade de Bouskoura, dans la région de Casablanca-Settat, viennent de mettre hors d’état de nuire le dangereux chef d’un réseau de dealers de drogue qui trompait les gendarmes en utilisant des véhicules aux plaques d’immatriculations falsifiées.

Faisant l’objet d’un avis de recherche, il utilisait ces véhicules tout-terrain avec de fausses plaques, conçus pour rouler hors des routes goudronnées et sur des pistes caillouteuses, pour pouvoir fuir, ainsi que pour la distribution de ses doses de drogues aux dealers de son réseau, relaie Assabah dans son édition du jeudi 24 septembre.

Suite à son arrestation, selon les sources du quotidien, l’enquête a permis de déterminer que le véhicule qu’il utilisait portait de fausses plaques d’immatriculation. Ce stratagème lui avait permis de ne pas être identifié au cours de ses déplacements et de ses activités de distribution de drogue aux dealers de différents quartiers, explique le quotidien.

D’après les sources d’Assabah, le mis en cause, qui a des antécédents judiciaires, est né dans la région de Lissasfa, dans la banlieue de Casablanca, et faisait, au moment de son arrestation, l’objet de huit avis de recherche au Maroc, pour différents crimes.

Pour le mettre hors d’état de nuire, poursuit le quotidien, les éléments de la Gendarmerie royale de la brigade de Bouskoura lui ont tendu un piège destiné à le surprendre en flagrant délit de trafic de drogue dans un véhicule tout-terrain. Ce véhicule a été saisi, en plus d’une quantité de drogue composée de deux kilogrammes de chira, vingt kilogrammes de kif en épis et six kilogrammes de tabac. Arrêté et mis hors d’état de nuire, l’individu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête ouverte sous la supervision du parquet général compétent, afin de démêler l’ensemble des ramifications de son réseau.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 19h13
#Trafic de drogue#arrestation#Bouskoura

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