Sécurité alimentaire: le Brésil sécurise ses approvisionnements en engrais auprès du Maroc

Face aux turbulences géopolitiques qui secouent le commerce international et aux perturbations majeures qui frappent le détroit d’Ormuz, le géant sud-américain de l’agriculture a choisi de consolider ses arrières. Le Brésil, dont la sécurité alimentaire et la puissance agricole dépendent étroitement d’un approvisionnement constant en intrants, s’est tourné vers le Maroc pour garantir l’avenir de ses récoltes. «Cette alliance stratégique s’est concrétisée le vendredi 18 septembre, au complexe industriel de Jorf Lasfar, par la signature d’un mémorandum d’entente entre OCP Nutricrops et le ministère brésilien de l’Agriculture et de l’Élevage», indique l’hebdomadaire Challenge.

Cet accord historique porte sur la livraison de 3,8 millions de tonnes d’engrais pour la période 2026-2027. Il illustre la solidité d’un partenariat bilatéral qui n’a cessé de s’approfondir depuis l’implantation d’OCP Brasil en 2010.

Ce rapprochement intervient dans un contexte de fortes tensions sur les marchés mondiaux des engrais, qui contraint les acheteurs brésiliens à rechercher des partenaires d’une fiabilité incontestable. Les données publiées par l’Association brésilienne des engrais témoignent de la vulnérabilité de la filière nationale, dont la production a chuté de plus de 16% au cours du premier semestre de cette année, pour s’établir à 2,9 millions de tonnes.

Parallèlement, les importations ont fléchi : les agriculteurs locaux n’ont réceptionné que 19 millions de tonnes d’intrants sur la même période, contre un peu plus de 20 millions un an plus tôt. «Dans ce contexte tendu, la capacité du Maroc à honorer ses engagements positionne le Royaume comme un stabilisateur incontournable des chaînes d’approvisionnement agricoles mondiales», souligne Challenge.

Paraphé par le directeur général d’OCP Nutricrops, Faris Derrij, et le ministre brésilien de l’Agriculture et de l’Élevage, André de Paula, ce protocole d’accord va bien au-delà d’une simple transaction commerciale. Il instaure un cadre de coopération institutionnelle pérenne destiné à encourager le transfert de compétences, à dynamiser l’innovation et à identifier de nouvelles solutions sur mesure, adaptées aux exigences des sols brésiliens.