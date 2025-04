Dessalement: OCP Green Water mobilise un financement de 6 milliards de dirhams via la CDG

OCP Green Water (OGW), filiale du Groupe OCP dédiée à la production d’eau non conventionnelle, a sécurisé un financement de 6 milliards de dirhams (620 millions USD) avec le groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Destinée à renforcer les capacités de dessalement d’OGW, cette levée de fonds a été structurée et placée par CDG Capital et réalisée auprès d’investisseurs institutionnels.

D’ici 2030, OGW vise une capacité annuelle de production de 630 millions de m3 d’eau dessalée, afin de répondre à l’ensemble des besoins du groupe OCP, tout en contribuant à l’approvisionnement en eau des zones urbaines et agricoles avoisinantes, souligne un communiqué conjoint des groupes OCP et CDG.

En mobilisant des financements sur les marchés de capitaux, OGW bénéficie de conditions optimales pour accompagner son développement et renforcer l’autonomie du groupe OCP en matière d’approvisionnement en eau.

«Ce financement représente une étape clé dans le déploiement de notre stratégie hydrique durable. Il illustre notre volonté commune, avec le Groupe CDG, d’agir concrètement pour renforcer la résilience hydrique du Maroc», a déclaré Ahmed Znibar, directeur général d’OGW.

«Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe CDG qui vise à accompagner ses partenaires institutionnels dans la mobilisation de leur financement pour le développement de projets stratégiques pour le pays, notamment la sécurisation de l’approvisionnement en eau et la promotion d’une gestion responsable des ressources», a déclaré Mehdi Bouriss, directeur général de CDG Capital.