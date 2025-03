ONEE: mise en service de la nouvelle station de dessalement de Sidi Ifni

Une nouvelle station de dessalement de l’eau de mer, destinée à la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la ville de Sidi Ifni et des localités avoisinantes, relevant des provinces de Sidi Ifni et Tiznit (Aglou, Mirleft, Arbaa Sahel), vient d’entrer en service, annonce l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) dans un communiqué.

Fruit d’un investissement de près de 320 millions de dirhams, le projet, réalisé par l’ONEE et financé par un prêt de la Banque allemande de développement (KfW), consiste dans sa première tranche en la construction d’une station de dessalement d’une capacité de 8.640 m3 par jour (100 litres/seconde) -extensible à 17.280 m3 par jour (200 litres/seconde), utilisant la technique de l’osmose inverse et exploitant les dernières technologies en matière de récupération d’énergie permettant d’optimiser le coût de production du mètre cube d’eau dessalée. Elle est accompagnée de la pose d’une adduction d’un linéaire d’environ 54 km, avec des diamètres variant de 400 à 500 mm.

La station de dessalement de l'eau de mer de Sidi Ifni.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) 2020-2027, permettra de desservir de manière sécurisée une population estimée à 85.000 habitants et de soulager la pression sur le barrage Youssef Ben Tachfine, utilisé jusque-là pour cette fin, souligne l’ONEE dans son communiqué.

L’Office dirigé par Tarik Hamane affirme avoir réalisé plusieurs projets structurants dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide dans la région de Guelmim-Oued Noun, afin de répondre à la demande croissante de ces services de base. L’investissement global consenti, au niveau de cette région, a nécessité une enveloppe budgétaire de 900 millions de dirhams dans ces deux domaines durant les quinze dernières années.

À l’horizon 2027, l’ONEE prévoit un investissement global d’un montant de l’ordre de 2,4 milliards de dirhams, concernant principalement le renforcement, la sécurisation et la généralisation de l’alimentation en eau potable dans les différentes provinces de cette région.