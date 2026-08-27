OCP et l’américain CHS investissent 450 millions de dollars dans une usine d’engrais en Louisiane

Dans le paysage mondial des intrants agricoles, l’annonce scelle un tournant stratégique majeur pour la sécurité d’approvisionnement du continent américain. «Le groupe marocain OCP, à travers sa filiale OCP North America, s’associe au géant coopératif CHS Inc. pour bâtir la première usine de fabrication d’engrais phosphatés sur le sol des États-Unis depuis plus de quatre décennies», rapporte le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 28 août.

Implantée au cœur du complexe industriel de Cornerstone Energy Park en Louisiane, cette infrastructure de pointe représente un investissement conjoint de 450 millions de dollars. Une fois opérationnel, le site affichera une capacité de production annuelle dépassant le million de tonnes, venant directement alimenter un marché américain structurellement déficitaire. Les États-Unis dépendent en effet des importations à hauteur de 40% pour couvrir leurs besoins en phosphates. La création de cette coentreprise vise ainsi à réduire cette vulnérabilité logistique en rapprochant les capacités de transformation au plus près des bassins céréaliers et du réseau de distribution agricole local.

Ce projet concrétise la mutation du géant marocain, qui passe progressivement du statut d’exportateur et de fournisseur international à celui de partenaire industriel ancré au cœur de l’écosystème américain. Pour OCP, l’opération s’inscrit dans le prolongement de son expansion aux États-Unis, initiée notamment par des partenariats commerciaux avec des acteurs majeurs comme Koch. «En combinant l’expertise agronomique mondiale et les capacités d’extraction du groupe de Casablanca avec la force de frappe de CHS Inc., première coopérative agricole des États-Unis, forte d’un chiffre d’affaires de 35,5 milliards de dollars en 2025, l’alliance mise sur une complémentarité opérationnelle directe», souligne L’Economiste.

Comme l’ont souligné Kevin Kimm, dirigeant d’OCP North America, et Jay Debertin, PDG de CHS, la future unité industrielle répond autant à un impératif de résilience des chaînes d’approvisionnement qu’à une exigence d’efficacité agronomique et de gestion durable des nutriments.

Le calendrier effectif et le lancement du chantier demeurent suspendus aux autorisations réglementaires d’usage et au bouclage des modalités financières. Les deux partenaires ont par ailleurs sollicité un soutien financier dans le cadre du programme fédéral FIELDS, un dispositif du département américain de l’Agriculture destiné à consolider les capacités nationales de production d’engrais à long terme.