Groupe OCP: création de deux nouveaux pôles miniers et industriels à Youssoufia et Essaouira

Le Groupe OCP, via sa filiale OCP Nutricrops spécialisée dans les engrais phosphatés, investit dans deux nouveaux sites majeurs, Mzinda et Meskala, pour développer ses capacités minières et industrielles. Ces infrastructures permettront d’augmenter progressivement la capacité de production d’engrais de 9 millions de tonnes d’ici 2028, dont 4,5 millions de tonnes dès 2026.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme SP2M qui vise à augmenter les capacités de production du groupe OCP tout en renforçant sa compétitivité et son engagement en faveur de la neutralité carbone à horizon 2040, souligne le géant phosphatier marocain dans un communiqué.

Les pôles Mzinda et Meskala incarnent une nouvelle génération de sites industriels, combinant les technologies avancées de l’industrie 5.0, l’intelligence artificielle et l’automatisation des processus de production, ajoute la même source.

Lire aussi : OCP Nutricrops sécurise son approvisionnement en soufre auprès de QatarEnergy pour 10 ans

Ces complexes sont conçus pour fonctionner exclusivement grâce aux énergies renouvelables (solaire et éolien), et exploitant des eaux non conventionnelles via le dessalement et le traitement des eaux usées (STEP).

Ces deux futurs pôles se distinguent par leur conception visant à répondre à la demande mondiale croissante en engrais durables. «Ils symbolisent la vision de OCP Nutricrops et son ambition de renforcer son leadership et son rôle de pionnier industriel dans la production d’engrais customisés, notamment le TSP et le TSP+, tout en intégrant des principes de durabilité et d’efficacité opérationnelle à chaque étape de la chaîne de valeur», ajoute la même source.

«Ces nouveaux actifs industriels deviendront une référence mondiale dans le secteur des engrais customisés et reflèteront notre engagement à relever les défis agricoles mondiaux tout en offrant à nos partenaires des opportunités de croissance durable», a déclaré Youssef El Bari, CEO de OCP Nutricrops.