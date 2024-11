OCP Nutricrops sécurise son approvisionnement en soufre auprès de QatarEnergy pour 10 ans

OCP Nutricrops s’approvisionnera en soufre auprès de QatarEnergy pour une décennie. La compagnie pétrolière qatarie a annoncé, ce jeudi 14 novembre, la signature d’un contrat de fourniture de ce minéral à la filiale du groupe OCP dédiée aux solutions de nutrition des plantes sur une période de 10 ans.

Selon les termes de cet accord, QatarEnergy fournira jusqu’à 7,5 millions de tonnes de soufre à OCP Nutricrops, et ce à partir du troisième trimestre 2024. Jusqu’au début de l’année 2025, le groupe marocain continuera à s’approvisionner auprès de la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi (ADNOC), avec laquelle il est lié par un accord depuis fin décembre 2017.

«Nous sommes heureux de signer cet accord qui consolide nos relations d’affaires avec OCP Nutricrops et le Royaume du Maroc. Cet accord marque une étape importante dans l’avancement de la coopération entre nos deux entreprises et favorise la croissance mutuelle et la valeur ajoutée pour les deux parties», a déclaré Saad Sherida Al-Kaabi, ministre d’État qatari chargé des affaires énergétiques, et président-directeur général de QatarEnergy.

D’après le groupe qatari, cet accord d’approvisionnement à long terme entre dans le cadre de sa stratégie «visant à établir des relations durables avec des leaders fiables de l’industrie des engrais».

Entrée en activité en avril dernier, OCP Nutricrops est chargée de développer des solutions sur mesure de santé des sols et de nutrition des plantes. En marge de la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc, fin octobre, elle avait signé un mémorandum d’entente avec l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), le groupement professionnel français Intercéréales et Arvalis (Institut technique agricole grandes cultures et fourrages-France), pour développer un partenariat axé sur la santé et la fertilité des sols, l’agriculture de précision, la gestion de l’eau et l’adaptation aux changements climatiques.