Le groupe OCP réagit au relèvement des droits de douane imposés par les États-Unis aux engrais phosphatés marocains

Le département du Commerce des États-Unis (DOC) a publié les résultats définitifs de la deuxième révision administrative concernant les droits compensateurs sur les importations d’engrais phosphatés marocains vers les États-Unis. Le taux applicable à ces importations a ainsi augmenté, passant de 14,21% à 16,81%.

Ce nouveau taux de 16,81% est applicable rétroactivement aux exportations vers les États-Unis depuis l’année 2022 et également exigible par les douanes américaines en cas d’’importations d’engrais phosphatés à compter d’aujourd’hui jusqu’à 2026. La durée d’application de ce taux peut excéder cette date si une nouvelle révision administrative est menée, ce qui donnerait lieu à l’établissement d’un nouveau taux.

«OCP prend note que, malgré les éléments de preuve et l’argumentaire détaillé fournis tout au long de la procédure de révision menée par le département du Commerce des États-Unis (DOC), ce dernier a rendu une décision fondamentalement erronée, l’augmentation du taux résultant de l’application par le DOC de méthodologies inadéquates, non conformes aux lois et réglementations applicables, et non soutenues par les éléments du dossier», déplore le groupe OCP dans une note publiée sur son site Internet.

Le groupe OCP se dit convaincu que «rien ne justifie l’imposition de quelconques droits sur ses importations d’engrais aux États-Unis». Par conséquent, le groupe a décidé d’interjeter appel contre ces décisions auprès de la Cour du commerce international des États-Unis (U.S. Court of International Trade) et envisage également la possibilité de faire appel de cette décision.

Dans l’intervalle, poursuit la même source, le groupe entend poursuivre sa coopération avec les agences américaines dans le cadre de leurs futures analyses. «Les agriculteurs américains ont besoin de fournisseurs additionnels d’engrais phosphatés en mesure de leur fournir de la haute qualité, de manière durable et fiable, dans l’objectif d’assurer la résilience de la chaîne d’approvisionnement et de garantir la sécurité alimentaire de leurs concitoyens et, par la même occasion, celle du reste du monde», souligne le groupe OCP, ajoutant qu’il reste disposé à reprendre son rôle de partenaire de confiance des agriculteurs américains une fois que ces taux injustifiés seront corrigés.