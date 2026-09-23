Société

El Jadida: saisie de plus de 4,6 tonnes de chira

​L’opération, conduite en parfaite coordination sur le terrain avec les services de la Gendarmerie royale, a permis de repérer et d’intercepter un véhicule utilitaire dans une zone rurale dans le giron de la ville d’El Jadida.

Une opération conjointe menée dans la nuit du mardi 22 septembre par la BNPJ, la DGST et la Gendarmerie royale a permis la saisie de plus de 4,6 tonnes de résine de cannabis (chira) et l’arrestation d’un suspect dans la région d’El Jadida. Soutenue par le déploiement de drones et de brigades cynotechniques, cette intervention d’envergure porte un nouveau coup sévère aux réseaux de trafic international de stupéfiants.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 13h48

Dans le cadre de la lutte continue contre le crime organisé transfrontalier, une opération sécuritaire d’envergure a permis, tard dans la soirée du mardi 22 septembre, d’intercepter une gigantesque cargaison de drogue destinée au trafic international. Au total, 4 tonnes et 631 kilogrammes de résine de cannabis (chira) ont été saisis et un individu a été interpellé dans la périphérie d’El Jadida.

​L’intervention a été menée par les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), sur la base d’informations de renseignement d’une précision extrême fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

​L’opération, conduite en parfaite coordination sur le terrain avec les services de la Gendarmerie royale, a permis de repérer et d’intercepter un véhicule utilitaire dans une zone rurale dans le giron de la ville d’El Jadida. À son bord se trouvaient 118 ballots de chira, prêts à être acheminés via des réseaux de traffic international.

​Drones et brigades cynophiles déployés

​Face à la tentative de fuite du suspect principal au moment de l’intervention, les forces de l’ordre ont déployé d’importants moyens logistiques et humains. Des drones de surveillance ont été mobilisés pour des opérations de ratissage aérien, appuyés au sol par les chiens entraîneurs des brigades cynotechniques. Cette combinaison de moyens technologiques et tactiques a permis de traquer et d’arrêter rapidement le fugitif.

​Le suspect interpellé a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent. Les investigations se poursuivent afin d’identifier l’ensemble des ramifications de ce réseau criminel, tant au niveau national qu’international, et d’arrêter tous les complices de cette affaire.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 13h48
#DGSN#DGST#Lutte contre le trafic international de drogues#El Jadida#BNPJ

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