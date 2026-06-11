Société

Trafic de drogue: saisie d’1,8 tonne de chira à Nador et Souk El Arbaa du Gharb

La saisie effectuée par la police.

La police judiciaire a saisi 1,87 tonne de chira lors de deux opérations menées en parallèle à Nador et Souk El Arbaa du Gharb dans la nuit du 10 au 11 juin. L’un des suspects, interpellé avec 590 kg de stupéfiants, fait l’objet d’un avis de recherche national pour des infractions financières.

Par La Rédaction
Le 11/06/2026 à 11h51

Les services de police judiciaire de Souk El Arbaa du Gharb et de Nador ont mené, dans la soirée de mercredi et les premières heures du jeudi 10 et 11 juin, deux opérations distinctes de lutte contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.

La première opération, menée dans la zone rurale de Selouane, en périphérie de Nador, a permis d’immobiliser un véhicule utilitaire portant des plaques d’immatriculation falsifiées et transportant 40 ballots de résine de cannabis pour un poids total d’une tonne et 280 kilogrammes. Le conducteur a pris la fuite.

La seconde opération a été conduite en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire à l’entrée de Souk El Arbaa du Gharb. Elle a abouti à l’arrestation d’un homme de 31 ans, en flagrant délit de détention et de trafic de 590 kilogrammes de résine de cannabis à bord d’un véhicule utilitaire portant également des plaques falsifiées.

رزم من مخدر الشيرا

Partie de la saisie effectuée par la police

 (DR)

La vérification de l’identité du suspect dans la base de données de la sûreté nationale a révélé qu’il fait l’objet d’un avis de recherche au niveau national, émis par les services de police judiciaire de Tanger pour des soupçons d’implication dans des infractions financières.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet territorialement compétent, en vue d’élucider les circonstances de ces affaires et d’identifier d’éventuels complices.

Par La Rédaction
Le 11/06/2026 à 11h51
#Trafic de drogue#DGSN#Nador

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