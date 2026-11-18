L’information a circulé ces derniers jours dans la presse spécialisée: un premier C-130 Hercules des Forces royales air (FRA) a fait l’objet, au Maroc, d’une visite majeure réalisée par Maintenance Aero Maroc. Contacté par Le360, Amine Chafik, directeur général de MAM, confirme l’opération, tout en resituant la chronologie.

«MAM a effectivement réalisé la visite majeure du premier C-130. L’opération n’est toutefois pas récente: l’appareil a été restitué aux Forces royales air dès 2025», précise-t-il. Et le programme ne s’arrête pas là. «Le deuxième appareil est d’ores et déjà en chantier», indique Amine Chafik. Les opérations se déroulent «pour l’heure au sein de la base aérienne de Benslimane, auprès des FRA, dans l’attente de la livraison de notre hangar».

Du premier au deuxième appareil, une capacité désormais mature

S’agissant du premier appareil, Amine Chafik admet que l’intervention «a requis davantage de temps qu’initialement prévu». Une durée qu’il explique avant tout par la nature même de l’exercice. «Il s’agissait d’une première: nous devions à la fois mener la visite et bâtir au Maroc la capacité qui la rend possible, des moyens industriels aux procédures, en passant par la formation de nos équipes», rappelle-t-il. S’y sont ajoutées des «contraintes d’approvisionnement en pièces de rechange» ainsi que des délais de mise à disposition de certains équipements.

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Le deuxième C-130 s’inscrit dans un tout autre contexte. «Avec ce deuxième appareil, MAM a franchi un cap et rempli son premier objectif: rapatrier au Maroc la valeur ajoutée de la maintenance de ces avions», affirme Amine Chafik. Aucune date de restitution n’est pour autant avancée, et il l’assume.

«Une visite majeure comporte, par nature, une part d’inconnu. Ce n’est qu’une fois l’appareil ouvert, les panneaux déposés et la structure rendue accessible que les inspections révèlent son état réel. Chaque constat, qu’il s’agisse de corrosion, de criques ou d’éléments structuraux à réparer ou à remplacer, génère des travaux non programmés qui doivent être évalués, approuvés puis exécutés, parfois avec des pièces à long délai d’approvisionnement. Viennent ensuite les essais au sol, puis le vol de contrôle avant restitution. Nous ne communiquerons de date qu’une fois l’ensemble de ce chemin critique pleinement maîtrisé», explique-t-il.

Tout au long de sa vie opérationnelle, un C-130 est soumis à plusieurs niveaux de maintenance. Le plus léger, la maintenance en ligne, couvre les inspections avant et après vol. Viennent ensuite des inspections périodiques, réalisées en hangar à échéances calendaires régulières. «Enfin, à intervalles de plusieurs années, l’appareil doit faire l’objet d’une visite majeure, ce que l’on appelle sur le C-130 une PDM, pour Programmed Depot Maintenance. C’est le niveau de maintenance le plus approfondi: celui que nous avons mené sur le premier avion et que nous réalisons actuellement sur le deuxième», détaille Amine Chafik.

Qu’en est-il de la modernisation des C-130?

La modernisation des C-130 marocains relève, elle, d’un cadre distinct. Elle a notamment été confiée à l’américain L3Harris Technologies, avec lequel les FRA ont conclu un accord en juillet 2025 pour la mise à niveau de leur flotte de Hercules.

Lors de la cérémonie, organisée le mercredi 2 juillet 2025 au Club des Officiers à Rabat, pour marquer le lancement officiel du programme de mise à niveau des C-130.

«Une partie de la flotte sera modernisée par L3Harris. Les visites majeures, en revanche, ont vocation à être réalisées au Maroc. Il n’y a aucune raison d’envoyer ces appareils à l’étranger pour ce type d’intervention», note le directeur général de MAM.

La porte de la modernisation n’en demeure pas moins ouverte. «MAM se concentre aujourd’hui sur les visites majeures. Mais, nous nous appuyons sur un groupe, Sabena Engineering, qui dispose d’un savoir-faire reconnu en matière de modernisation (notamment sur le C-130). Cette capacité pourra, le moment venu, être mise au service des Forces royales air, ici au Maroc», souligne-t-il.

Le F-16 constitue, lui aussi, un savoir-faire historique de Sabena Engineering. En activité depuis 1955, le site de Gosselies, en Belgique, compte parmi les pôles d’aéronautique militaire les plus établis d’Europe. Il a accueilli, dès la fin des années 1970, l’une des deux lignes européennes d’assemblage final du F-16.

Il a depuis accumulé des décennies d’expérience en maintenance lourde de niveau dépôt, dont plus de vingt ans de soutien à la flotte européenne de F-16 de l’US Air Force, et assure aujourd’hui la maintenance de F-16 pour plusieurs forces aériennes. Le 23 juillet dernier, au salon aéronautique de Farnborough, Sabena Engineering et Lockheed Martin ont signé une lettre d’intention visant à étendre leur coopération en matière de soutien régional aux opérateurs de F-16, y compris dans la configuration la plus avancée de l’appareil, le Block 70/72. Une perspective directement pertinente pour le Maroc, client de lancement du F-16 Block 72: le Royaume en a commandé 25 exemplaires, dont le premier a effectué son vol inaugural le 6 octobre dernier à Greenville, aux États-Unis.

Le F‐16 Block 72.

Le hangar attendu au premier trimestre 2027

Quant au futur hangar de MAM, sa livraison prend un peu plus de temps que prévu. Amine Chafik maintient toutefois l’échéance du premier trimestre 2027, en rappelant qu’il faudra encore aménager les lieux avant de pouvoir y travailler. Le site sera certifié pour accueillir des C-130 comme des F-16.

Pour rappel, la première pierre de ce centre a été posée le 15 octobre 2025. Son entrée en service était alors annoncée pour le second semestre 2026. Le site, de plus de 8.000 m², doit abriter un hangar conçu pour la maintenance lourde et la modernisation des F-16 et des C-130 Hercules.

Lors de la pose de la première pierre d’un nouveau hangar de maintenance de pointe sur la plateforme aérienne de Benslimane, le 15 octobre 2025.

Le projet est porté par un partenariat entre Sabena Engineering (groupe Orizio), MedZ (groupe CDG) et Lockheed Martin. Il s’appuie sur deux structures: MAM, chargée de l’exploitation et des opérations techniques, et Maintenance Aeronautic Assets (MAA), société foncière qui détient les infrastructures.

La première phase concerne les C-130, la montée en puissance devant ensuite intégrer les F-16, comme l’expliquait Amine Chafik à Le360 en octobre 2025.

D’autres plateformes pourraient suivre: en marge du dernier Marrakech Air Show, MAM a signé avec le constructeur sud-coréen Korea Aerospace Industries (KAI) un protocole d’accord visant à explorer des coopérations industrielles autour de son offre d’avions d’entraînement T-50/FA-50 auprès des Forces royales air.

Un volet formation est également prévu, afin de disposer à terme de techniciens marocains spécialisés sur le C-130 et le F-16, grâce au transfert de savoir-faire depuis la Belgique.