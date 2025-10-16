Défense. F-16 et C-130: les travaux d’un Centre de maintenance aéronautique lancés à Benslimane

Lors de la pose de la première pierre d’un nouveau hangar de maintenance de pointe sur la plateforme aérienne de Benslimane.

La société Maintenance Aero Maroc (MAM), filiale de Sabena Engineering et de Maintenance Aeronautic Assets (MAA), a célébré aujourd’hui la pose de la première pierre d’un nouveau hangar de maintenance de pointe sur la plateforme aéronautique de Benslimane. Ce centre sera dédié aux opérations de maintenance lourde des avions C-130 Hercules et F-16.

Sur LinkedIn, Maintenance Aero Maroc indique qu’«il s’agit d’une étape majeure, non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour les ambitions aéronautiques du Maroc», précisant que cette nouvelle installation «illustre notre engagement à renforcer les capacités techniques et à consolider la position du Maroc comme acteur régional de référence dans la maintenance aéronautique (MRO)».

Fruit d’un partenariat solide entre Sabena Engineering (groupe Orizio), MedZ (groupe CDG) et Lockheed Martin, le projet ambitionne de faire de Benslimane un pôle régional d’excellence en maintenance, réparation et modernisation d’aéronefs militaires, précise-t-on.

La cérémonie s’est déroulée en présence de hauts responsables marocains, de représentants de Lockheed Martin, de Sabena Engineering, de l’Administration de la défense nationale et des Forces Royales Air.

Pour Stéphane Burton, président-directeur général de Sabena Engineering, «ce projet représente un partenariat stratégique, il deviendra un centre capable de servir d’autres pays de la région méditerranéenne. Ce n’est pas seulement une infrastructure, c’est la concrétisation d’une ambition collective et d’une confiance mutuelle entre partenaires engagés pour l’avenir de la maintenance aéronautique».

Même son de cloche du côté américain. Ray Piselli, vice-président des affaires internationales chez Lockheed Martin, a affirmé que «cette collaboration dépasse la simple construction de capacités industrielles, elle crée des emplois hautement qualifiés, stimule la croissance industrielle au Maroc et renforce les liens entre nos nations».

L’entrée en service du centre est prévue pour le second semestre 2026. À terme, il devrait permettre à MAM de réaliser la maintenance lourde et les mises à niveau technologiques des appareils C-130 et F-16, tout en offrant des opportunités d’emploi à une main-d’œuvre hautement qualifiée.