Défense. Exercice Jebel Sahara: troupes marocaines et britanniques en manœuvres conjointes près de Marrakech

Sur Facebook, les Forces armées royales annoncent la tenue de l’exercice militaire «Jebel Sahara». Organisé conjointement avec l’armée britannique dans la zone d’entraînement de Ramram, près de Marrakech, cet entraînement se poursuivra jusqu’au 17 octobre.

«Initié en 1989, il constitue un rendez-vous annuel régulier d’échanges d’expériences opérationnelles et tactiques, de perfectionnement des capacités de coordination, de planification et de préparation au combat, dans des environnements d’entraînement reproduisant fidèlement les conditions réelles du terrain, avec ses défis climatiques et opérationnels», fait-on savoir.

Une édition symbolique et riche en échanges

L’édition 2025 revêt une symbolique particulière, puisqu’elle coïncide avec le 25ème anniversaire du lancement de cet exercice bilatéral. «Des cérémonies commémoratives ont eu lieu en présence de l’ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat et de plusieurs hauts responsables et officiers des deux armées, illustrant la force des liens historiques et la solidité de la coopération défensive entre les deux pays amis», indiquent les FAR.

Cette édition rassemble plusieurs unités marocaines et britanniques, notamment la Gendarmerie royale, les 1er et 2ème bataillons de parachutistes des Forces armées royales et le Royal Gibraltar Regiment.

Les entraînements portent sur des scénarios complexes: intervention rapide, combat en milieu urbain, manœuvres interarmes et coordination opérationnelle avancée. Ces activités visent à renforcer la capacité des forces à agir conjointement avec efficacité et précision dans des contextes variés.

L’organisation de cet exercice sur le sol marocain confirme, une nouvelle fois, la position de premier plan des Forces armées royales, reconnues pour leur professionnalisme, leur discipline et leur haut niveau de préparation. Elle illustre également le rôle du Maroc en tant que partenaire crédible et engagé dans les efforts internationaux de promotion de la sécurité et de la stabilité régionales et mondiales, conclut le communiqué.