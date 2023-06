African Lion: les leçons d’un exercice militaire unique en Afrique

L’Africain Lion est un exercice conjoint entre le Maroc, les États-Unis et d’autres pays dont l’objectif est de renforcer les capacités opérationnelles de notre armée dans tous les domaines et de rehausser son niveau de préparation aux combats. Mais ces manœuvres, qui ont gagné en régularité et en progression malgré toutes les intrigues et les campagnes de dénigrement, adressent des messages aussi bien à nos ennemis qu’à nos amis, à l’intérieur comme à l’extérieur: l’armée marocaine jouit d’une grande marque de confiance et de crédibilité, ainsi que d’une force avérée de dissuasion et de défense. L’éditorialiste du quotidien Al Akhbar souligne, dans l’édition du mardi 13 juin, que le message de dissuasion est adressé à tout ennemi qui pense porter atteinte à la sécurité de notre pays. Les FAR possèdent les capacités suffisantes pour endiguer les menaces grâce à ce qu’elles ont acquis comme professionnalisme et expérience.

Nous en voulons pour preuve ce qui s’est passé dans le passage frontalier d’El Guerguerat où il a suffi à nos vaillants soldats de quelques heures pour remettre les pendules à l’heure sans la moindre effusion de sang. A dire vrai, les manœuvres militaires de l’African Lion sont des messages adressés à certains adversaires, avec à leur tête le régime militaire algérien, ses pions séparatistes et ses groupes terroristes. D’autant que les exercices de l’African Lion se sont déroulés quelques jours après le déroulement de manœuvres militaires algériennes sans précédent, près des frontières marocaines. Il n’est pas étonnant que les généraux d’Alger aient été tentés d’engager une opération militaire extravagante pour modifier les équilibres existants.

L’éditorialiste du quotidien Al Akhbar souligne que l’exécution des manœuvres de l’Africain Lion est un message subliminal pour faire comprendre aux caporaux d’Alger que toute tentative de changer les règles du jeu et de provoquer des escarmouches dans la région sera vouée à l’échec face à la fermeté et à la détermination des FAR. Quant au message de confiance adressé à nos amis, il démontre que l’armée marocaine, et à travers elle l’État marocain, jouit d’une considération stratégique auprès des plus puissantes armées du monde, dont l’armée américaine. Les FAR, fortes de leur réputation et de leur crédibilité, peuvent constituer une barrière de sûreté pour préserver la paix et la sécurité régionale et mondiale.

Normal donc que toutes les stratégies élaborées à l’échelle mondiale n’excluent pas le Maroc de leurs calculs géostratégiques, que ce soit dans les domaines militaire, sécuritaire ou économique, car le royaume constitue un gage de réussite sur tous les plans. Autant dire que les manœuvres de l’African Lion dépassent tout ce qui est technique et tactique pour se transformer en géostratégie liée aux grands équilibres et positionnements mondiaux.