African Lion 2023: un groupe musical de la Garde nationale de l’État de l’Utah enchante le public d’Agadir

Dans une ambiance bon enfant, le public gadiri était au rendez-vous avec un show interprété par les membres de ce groupe de l’armée US qui ont gratifié les mélomanes des rythmes jazzistiques par un concert riche en couleurs.

Dans une déclaration aux médias, le commandant de la 23ème Fanfare de la Garde nationale de l’État américain de l’Utah, Spencer Frohm, s’est dit heureux d’animer avec ces collègues ce concert à Agadir, le 2è du genre au Maroc depuis 2010, faisant part de ses remerciements aux Forces armées royales (FAR) pour leur contribution à la réussite de cet événement.

S’inscrivant dans le cadre de la célébration de l’exercice militaire «African Lion 2023» qui se tient conformément aux hautes instructions royales, ce spectacle vise à renforcer davantage les échanges culturels entre le Maroc et les États-Unis.

Cette prestation artistique s’inscrit aussi dans le cadre des activités commémoratives du 20ème anniversaire de la coopération bilatérale entre les FAR et la Garde nationale de l’État de l’Utah.

Composé de soldats-musiciens talentueux, ce groupe comprend des membres des forces armées américaines ayant été spécialement sélectionnés pour leurs capacités d’improvisation et d’arrangement de jazz.

Un groupe de soldats-musiciens

Ce groupe de soldats-musiciens hautement qualifiés interprète des morceaux de musique à partir d’un large éventail de styles de jazz. La 23ème Fanfare de la Garde nationale de l’État américain de l’Utah se produit régulièrement devant les hauts responsables de l’armée américaine et leurs invités diplomatiques ainsi que des Chefs d’État à travers le monde.

«African Lion» est un exercice interarmées combiné, organisé chaque année par les FAR et les Forces armées américaines. Cet exercice, qui se poursuivra jusqu’au 16 juin dans sept régions du Maroc (Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit), se veut un rendez-vous annuel qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et à renforcer l’échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.