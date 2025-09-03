Défense: une nouvelle commande de dix H225M Caracal pour renforcer les capacités des Forces royales air

Le Maroc s’apprête à officialiser l’achat de dix hélicoptères H225M Caracal, produits par Airbus Helicopters. Ces équipements placeront les forces armées royales (FAR) sur un standard opérationnel élevé, en renforçant leur capacité d’intervention dans des missions sensibles telles que le transport tactique, la recherche et le sauvetage au combat, ou encore l’appui aux opérations spéciales.

Les discussions autour de ce contrat ont été lancées lors de la visite d’État du président Emmanuel Macron à Rabat en octobre 2024. À cette occasion, le ministre français des Armées avait rencontré son homologue marocain ainsi que l’inspecteur général des FAR. L’hypothèse d’une commande plus importante, portant sur 18 Caracal (dont 12 destinés à l’armée de l’air et 6 à la Gendarmerie royale) avait alors été évoquée.

Cette perspective s’inscrivait dans un cadre plus large de coopération bilatérale. En juillet 2024, Rabat et Paris avaient signé un accord pour la création d’un comité d’armement, à l’occasion de la visite d’Emmanuel Chiva, délégué général français de l’armement. Ce dispositif vise à structurer et à pérenniser les échanges dans le domaine de la défense, dont le contrat Caracal constitue l’un des volets.

Le H225M Caracal, version militarisée du Super Puma, est l’un des fleurons d’Airbus Helicopters. Conçu pour les opérations les plus exigeantes, il peut transporter jusqu’à 28 soldats équipés ou plusieurs tonnes de matériel, tout en étant capable d’opérer de jour comme de nuit, par tous les temps. Sa cabine spacieuse et modulable lui permet de s’adapter à une large palette de missions: transport de troupes, appui logistique, évacuation sanitaire, recherche et sauvetage au combat (CSAR).

Livraison à l’horizon 2028

Propulsé par deux turbines Makila 2A1 de Safran Helicopter Engines, le Caracal est réputé pour sa puissance, son autonomie et sa fiabilité. Il dispose d’une avionique moderne, d’un pilote automatique 4 axes et d’un blindage renforcé. Sa capacité de ravitaillement en vol par perche lui confère une allonge opérationnelle rare dans sa catégorie. Ces spécificités en font un hélicoptère de choix pour les forces spéciales, régulièrement déployé par l’armée française sur des théâtres d’opérations extérieurs.

Pour le Maroc, l’acquisition de ces appareils répond à un double objectif. Il s’agit à la fois de remplacer une partie de la flotte existante, notamment les Puma SA330 encore en service, et de renforcer ses capacités de projection et de réaction rapide au niveau régional. Côté français, le contrat représente un succès industriel et stratégique.

La commande marocaine, estimée à pas moins de 500 millions d’euros, devrait incessamment entrer en phase de production avec une mise en service opérationnelle des premiers appareils prévue autour de 2028. Pour les FAR, il s’agit d’un investissement structurant, qui inscrit durablement la coopération militaire entre Rabat et Paris dans une dynamique de partenariat stratégique.