Accuser un pays d’avoir organisé une crise migratoire est un acte grave. Lui attribuer une opération hostile exige des preuves, surtout lorsque l’accusation émane de responsables politiques, de parlementaires ou de journalistes. Or les conclusions du renseignement espagnol imposent aujourd’hui une question: ceux qui ont accusé le Maroc auront-ils le courage de rectifier et la décence de demander pardon au peuple marocain?

Selon les éléments rapportés par la presse espagnole, le Centre national de renseignement, le CNI, n’a obtenu, à ce stade, aucune preuve permettant d’affirmer que les événements des 30 et 31 juillet à Sebta résultaient d’une action instiguée, planifiée ou coordonnée par les autorités marocaines. Cette conclusion figure dans un document transmis à la magistrate María Tardón, chargée de l’enquête à l’Audience nationale.

Le CNI indique également que la mobilisation provenait d’appels sur les réseaux sociaux, sans organisateur unique identifié ni lien établi entre les personnes repérées et l’appareil d’État marocain. Ses investigations n’ont pas davantage permis d’établir une opération concertée d’organismes marocains destinée à porter délibérément préjudice aux intérêts espagnols. Ces conclusions contrastent avec les hypothèses avancées par les enquêteurs du Centre national de l’immigration et des frontières, le CENIF.

La précision est essentielle: il ne s’agit pas d’un jugement clôturant l’affaire. L’enquête judiciaire doit suivre son cours. Mais cette prudence s’impose à tous. Si les investigations ne permettent pas d’établir une orchestration marocaine, personne ne peut honnêtement continuer à la présenter comme un fait acquis. Une hypothèse policière n’est pas une preuve définitive; une conviction politique encore moins.

Pourtant, les mots employés ont été lourds. Des responsables du Parti populaire ont accusé Rabat d’avoir consenti ou encouragé les événements. Des représentants de Vox ont parlé de chantage et de guerre hybride. Ces prises de position ont nourri un récit dans lequel la responsabilité marocaine précédait sa démonstration.

Cette inversion pose un problème démocratique. Il est parfaitement légitime d’interroger les dispositifs frontaliers, les moyens disponibles, les informations échangées et les défaillances éventuelles. Il est également légitime de demander des comptes au gouvernement espagnol. Mais démontrer une insuffisance opérationnelle et établir une volonté d’agression sont deux exercices différents. Passer de l’un à l’autre exige des éléments précis.

«Rectifier n’humilie pas une rédaction: cela atteste qu’elle place les faits au-dessus de son récit» — Lahcen Haddad

Photographier des responsables marocains sur le terrain, les identifier ou constater qu’ils communiquent entre eux ne suffit pas, en soi, à prouver qu’ils organisent un afflux migratoire. La coordination peut aussi relever de la gestion d’une crise. C’est précisément le rôle de l’enquête d’établir ce qui s’est produit, sans transformer chaque image en confirmation d’un scénario préétabli.

La responsabilité concerne aussi les médias. Ceux qui ont relayé les accusations doivent donner aux conclusions du CNI une visibilité comparable. Publier les éléments qui confortent une thèse puis minimiser ceux qui la fragilisent compromet la confiance du public. Rectifier n’humilie pas une rédaction: cela atteste qu’elle place les faits au-dessus de son récit.

La même exigence vaut pour les militants qui ont transformé les soupçons en slogans. La liberté d’expression autorise la critique, même sévère. Elle ne dispense pas de reconnaître qu’une affirmation n’est pas étayée.

Que doivent donc faire ceux qui ont accusé? D’abord, reconnaître publiquement l’absence de preuves établissant l’orchestration qu’ils affirmaient. Ensuite, retirer les accusations présentées comme certaines. Enfin, demander pardon au Maroc et aux Marocains. Pour les responsables publics, cela suppose aussi de répondre de leurs déclarations devant les citoyens.

Cette demande ne vise ni à faire taire l’opposition espagnole ni à soustraire le Maroc à la critique. Elle rappelle une règle élémentaire: la gravité d’une accusation impose une exigence proportionnelle de vérification.

L’amitié entre nos peuples mérite mieux que des procès d’intention. Elle exige le respect réciproque et l’honnêteté face aux faits.

Les accusations ont été publiques. Les rectifications et les excuses doivent l’être aussi.