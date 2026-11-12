Les pommes de terre de la colère en Algérie

Un gouvernement peut annoncer des succès agricoles, imposer des plafonds de prix et promettre des mesures contre les spéculateurs. Mais, pour une famille à la recherche d’un sac de pommes de terre à un prix abordable, sa crédibilité se mesure à l’étal du marché.

Les récentes pénuries de pommes de terre en Algérie révèlent l’écart entre les assurances officielles et le vécu quotidien. Des informations font état de perturbations de l’approvisionnement dans plusieurs régions et de prix de détail supérieurs au plafond fixé par le gouvernement. La situation varie selon les endroits, mais la question politique demeure: pourquoi se procurer un aliment de base devient-il une démarche à l’issue incertaine?

La tentation est grande de prédire un soulèvement. Les prix alimentaires ont des conséquences politiques, et la frustration liée aux produits de première nécessité peut cristalliser un sentiment d’injustice plus général. Pourtant, une pénurie ne produit pas automatiquement une révolution. Entre la colère individuelle et l’action collective interviennent l’organisation, la confiance, la capacité à fédérer et la liberté de s’exprimer sans craindre l’emprisonnement.

Cet écart est essentiel pour comprendre l’Algérie.

La crise de la pomme de terre appelle d’abord une explication économique. Produire davantage ne garantit pas nécessairement que les consommateurs puissent acheter ce dont ils ont besoin. Le stockage, le transport, les marchés de gros, les intermédiaires et le calendrier des livraisons déterminent si une récolte devient un produit accessible.

Interrogé par TSA, l’économiste Brahim Guendouzi a souligné les effets conjugués des faiblesses de la production, des contraintes logistiques et de la multiplication des intermédiaires. Il a également décrit un système de régulation qui peine à suivre l’évolution du marché. Cette analyse suggère un problème qui dépasse les agissements de certains commerçants: c’est l’organisation même de la chaîne d’approvisionnement qui mérite d’être examinée.

Les producteurs apportent un autre élément d’explication. Certains, interrogés dans la région d’Aflou, ont déclaré que les faibles prix de la saison précédente les avaient dissuadés de planter, tandis que la chaleur et la hausse du coût des intrants avaient accentué les difficultés. Leurs témoignages ne doivent pas être extrapolés mécaniquement à l’ensemble du pays. Ils illustrent néanmoins une difficulté fondamentale: les agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur production pour que les consommateurs bénéficient d’un approvisionnement régulier.

Un plafond de prix ne peut résoudre cette tension par décret. S’il ne tient pas compte des coûts de production et de distribution, il peut décourager les ventes dans les circuits habituels ou pousser les transactions hors des circuits officiels. À l’inverse, laisser prospérer sans contrôle des réseaux de distribution concentrés ou opaques peut exposer les consommateurs à des marges excessives. Une régulation efficace doit répondre à ces deux risques.

Les intermédiaires ne sont pas, par nature, des parasites. Transporter, stocker et commercialiser des denrées périssables sont des fonctions économiques nécessaires. Le problème apparaît lorsque la concurrence est faible, que l’information est inaccessible et que certains opérateurs peuvent tirer profit des goulets d’étranglement sans contrôle effectif.

C’est pourquoi accuser les «spéculateurs» constitue une réponse incomplète. Lorsque des pratiques illégales de rétention de marchandises existent, elles doivent faire l’objet d’enquêtes. Mais la dénonciation ne saurait remplacer une information transparente sur les stocks, des règles prévisibles, une distribution concurrentielle et des institutions capables d’anticiper les pénuries saisonnières.

Le contexte économique général rend cette capacité d’action plus urgente encore. Dans son évaluation de 2025, le Fonds monétaire international a averti que la baisse des recettes tirées des hydrocarbures et l’augmentation des dépenses avaient fragilisé la situation budgétaire de l’Algérie. Il a recommandé une meilleure gestion des ressources publiques et un renforcement de la gouvernance des entreprises publiques. La richesse énergétique procure des ressources; elle ne dispense pas de les utiliser efficacement.

Pour autant, la frustration économique ne suffit pas à expliquer si les citoyens se mobilisent.

Le Hirak a montré que les Algériens étaient capables de porter une vaste revendication pacifique de changement politique. Il a démenti toute idée selon laquelle la population manquerait d’ambition citoyenne ou de capacité d’action collective. Sa portée dépassait les dirigeants qu’il contestait: il a fait naître l’espoir partagé que les citoyens pourraient peser davantage sur l’avenir de leur pays.

La répression a rendu cet espoir plus difficile à entretenir.

Le rapport 2026 de Human Rights Watch décrit la persistance de restrictions visant les voix dissidentes, le militantisme pacifique et la mobilisation publique. Amnesty International a documenté des poursuites et des détentions arbitraires visant des journalistes et d’autres voix critiques. Ces constats concernent les conditions dans lesquelles les griefs peuvent être exprimés, examinés et portés dans le débat public.

Lorsque prendre la parole peut entraîner de lourdes conséquences personnelles, le silence devient difficile à interpréter. Il peut traduire la prudence, l’épuisement, la peur ou le doute quant à l’efficacité d’une protestation. Il ne peut être simplement assimilé à un consentement.

Un citoyen peut souffrir des pénuries et se méfier des explications officielles tout en refusant d’exposer sa famille aux conséquences d’une arrestation ou de poursuites judiciaires. On peut constater les défaillances des institutions sans disposer d’un moyen sûr et crédible de les contester.

Voilà pourquoi l’annonce d’une prochaine «révolution de la pomme de terre» peut obscurcir davantage qu’elle n’éclaire. Elle risque de transformer les difficultés quotidiennes en spectacle et les citoyens en acteurs censés se soulever au moment attendu. Les Algériens méritent une solidarité attentive à leurs droits et à leurs préoccupations quotidiennes, plutôt que des prédictions qui font de leurs difficultés un divertissement politique.

La question des priorités du gouvernement n’en demeure pas moins incontournable.

Les dirigeants algériens accordent une importance considérable à l’influence internationale, aux rivalités régionales et au soutien au Polisario. Quelles que soient les justifications qu’ils avancent, les citoyens sont en droit de demander comment ces objectifs extérieurs sont mis en balance avec les besoins intérieurs. Ils devraient pouvoir examiner les dépenses, contester les priorités et exiger des résultats mesurables sans être accusés de déloyauté.

La visibilité diplomatique ne peut compenser la baisse du pouvoir d’achat d’un ménage. Les appels au prestige national ne peuvent davantage répondre aux questions sur la distribution alimentaire, l’emploi ou l’obligation des pouvoirs publics de rendre des comptes. Les ambitions d’un État à l’étranger devraient s’accompagner d’un engagement tout aussi exigeant en faveur du bien-être et de la liberté de sa population.

Cet argument porte sur l’obligation de rendre des comptes; il ne consiste pas à affirmer que chaque engagement extérieur provoque directement une pénurie intérieure. Cette relation doit être examinée à la lumière des faits et des budgets. Mais le droit de poser ces questions ne devrait faire l’objet d’aucune contestation.

La crise actuelle de la pomme de terre pourrait s’atténuer avec l’arrivée de nouvelles récoltes sur les marchés. Les informations officielles sur le secteur agricole annoncent des approvisionnements importants en provenance d’El Oued, où la récolte doit commencer au cours du mois de novembre. Une meilleure disponibilité apporterait un soulagement bienvenu aux consommateurs. Elle ne réglerait pas, à elle seule, les questions institutionnelles révélées par la pénurie.

Ces questions concernent la capacité des agriculteurs à planifier leur activité, le fonctionnement de la distribution, la crédibilité des interventions publiques et la possibilité pour les citoyens de demander des comptes aux décideurs.

Personne ne peut prédire avec certitude à quel moment l’accumulation des frustrations se transformera en mobilisation politique. Toutefois, l’absence de soulèvement ne devrait en rien rassurer sur la qualité de la gouvernance lorsque l’organisation et l’expression indépendantes se heurtent à la répression.

Les Algériens ne devraient pas avoir à choisir entre subir l’insécurité économique et risquer d’être punis pour la contester. Ils méritent des produits de première nécessité abordables, des institutions qui expliquent leurs décisions et la liberté d’exiger d’être mieux gouvernés.

Les pommes de terre de la colère ne déboucheront peut-être pas sur une révolution. Elles n’en appellent pas moins une réponse.