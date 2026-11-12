Algérie: une semaine, quatre «agressions marocaines»

La dernière trouvaille vient de Tipasa. Mercredi 11 novembre, le ministère de la Défense nationale annonce que la gendarmerie a démantelé un «réseau criminel organisé» comptant «un ressortissant de nationalité marocaine». Ce réseau exploitait, selon le communiqué du ministère de la Défense nationale relayé par l’APS, un «système de communication électronique illégal» pour échanger avec des «entités étrangères hostiles». Lesquelles? Le communiqué ne le dit pas. Il n’en avait pas besoin: il y avait un Marocain.

La presse a fait le reste. Le communiqué parle d’«intelligence» avec des entités hostiles, sans autre précision. Dans le titre de sa version anglaise, l’APS en fait déjà de l’«espionage». Algérie Patriotique titre sans hésiter sur «un réseau d’espionnage impliquant un ressortissant marocain». En Algérie, un Marocain mêlé à une affaire n’est jamais un suspect: c’est un agent. Et un agent ne travaille jamais seul: il a derrière lui le «Makhzen», et derrière le Makhzen, forcément, une «entité» encore plus hostile.

James Bond à 3.400 euros

Voyons donc l’arsenal de cette redoutable centrale de renseignement. Le communiqué l’énumère fièrement: 22 boîtiers de transfert d’appels par Internet, 19 téléphones portables, des cartes SIM de plusieurs opérateurs, du matériel informatique, une voiture de tourisme et 950.000 dinars. Au marché noir, que le régime connaît bien, cela fait environ 3.400 euros. Ni arme, ni document secret, ni cible, ni commanditaire. Les services marocains, à en croire Alger, financent leurs opérations avec le budget d’une épicerie de quartier.

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Ce matériel, tous les opérateurs télécoms du monde le connaissent. Des boîtiers VoIP et des piles de cartes SIM servent à faire passer des appels internationaux pour des appels locaux, et à empocher la différence. C’est l’outillage classique de la fraude dite «SIM box». En juin 2026, la gendarmerie sénégalaise a saisi à Dakar exactement le même attirail, passerelles, boîtiers VoIP, cartes SIM de plusieurs opérateurs. Elle a parlé, sans frémir, de «fraude aux télécommunications», rapportait Ndarinfo. À Dakar, on arrête des fraudeurs. À Tipasa, on déjoue un complot. La différence tient en une nationalité.

Le nombre de personnes arrêtées? Inconnu. Leurs nationalités, en dehors du Marocain? Inconnues. Ce qui a été transmis, à qui, sur quoi? Inconnu. Dans ce dossier, une seule information est précise: la nationalité du suspect. C’est d’ailleurs la seule qui intéresse.

La série continue

Il faut reconnaître au régime un vrai sens de la continuité. En septembre 2024, le parquet de Tlemcen dévoilait déjà un réseau d’espionnage comptant quatre Marocains. En octobre 2026, la police d’Oran arrêtait 61 Marocains soupçonnés de préparer des sabotages, une affaire si mince que la presse algérienne avait dû l’illustrer avec des images fabriquées par l’intelligence artificielle, comme l’avait montré Le360. À ce rythme, chaque Marocain d’Algérie finira par avoir son dossier, et chaque dossier son titre en une.

Car Tipasa n’était que le bouquet final d’une semaine exceptionnelle. Le 8 novembre, l’APS démasquait le porte-parole de l’Union européenne: il avait osé poser une question sur les soldats algériens au Niger, et il serait «d’origine franco-marocaine». Le 10 novembre, cinq ministres allaient constater à Tlemcen que le Maroc empoisonnait «délibérément» l’oued Mouilah, sans publier la moindre analyse, selon l’AFP. Le même soir, le Polisario décrétait la «mobilisation générale» contre des «activités militaires» marocaines que personne n’a vues, d’après le communiqué de son agence SPS. Un porte-parole, un oued, un mur de sable, un standard téléphonique: le Maroc est partout.

Partout, sauf là où les Algériens l’attendent. Il n’est pour rien dans les étals vides de pommes de terre, dans les bidons d’huile introuvables, dans les robinets à sec, dans les files d’attente. Là, curieusement, le régime ne cherche pas de coupable étranger. Il se contente de plafonner les prix et de menacer les commerçants. Et à deux semaines des élections locales du 28 novembre, chaque «complot marocain» a l’immense mérite de faire oublier la pénurie.

Le régime algérien a fait du Maroc une réponse universelle. L’eau est sale? Le Maroc. Bruxelles pose une question? Le Maroc. Une fraude téléphonique est démantelée? Le Maroc encore. On attend avec intérêt la suite: la pomme de terre, peut-être, finira par avoir été kidnappée à Oujda. Faute de résultats à présenter aux Algériens, le pouvoir leur offre un ennemi par jour. C’est la seule production nationale qui ne connaît jamais la rupture de stock.