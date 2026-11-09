Algérie: Tebboune cherche dans un conseil des ministres la pomme de terre, il trouve… les vaches

Dimanche 8 novembre, un Conseil des ministres s’est réuni, à Alger, sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune. La séance était consacrée à l’agriculture, au développement rural et à la pêche. Le moment n’avait rien d’un hasard. Dans plusieurs wilayas, la pomme de terre a disparu des étals. Le 6 novembre, elle se vendait jusqu’à 250 dinars le kilo sur certains marchés. C’est le triple du prix plafond de 80 à 90 dinars fixé le 1er octobre par le ministère du Commerce intérieur.

Le pays attendait donc des mesures sur la pomme de terre. Il a eu onze instructions présidentielles, relayées notamment par l’agence de presse officielle APS. Il a eu un office des légumes secs, un service des statistiques à créer «immédiatement», un ministre délégué à la pêche et un secrétaire d’État aux forêts. Le tubercule, lui, n’apparaît nulle part dans le communiqué, comme on évite de nommer un parent qui a fait honte à la famille. Face à la crise, le régime a ouvert un guichet et créé deux postes de plus au gouvernement.

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Il fallait pourtant des coupables, et le Conseil en a trouvé trois.

Le premier, c’est la terre. Tebboune a ordonné de «prévenir totalement» la mise en jachère. Depuis l’Antiquité, les paysans laissent reposer leurs champs pour qu’ils produisent mieux l’année suivante. À Alger, ce repos devient désormais suspect. Une terre qui se repose, c’est une terre qui sabote.

Le deuxième, c’est le paysan. Le communiqué demande de combattre «toutes les formes» de rétention de la production par les agriculteurs. Ceux-ci préfèrent garder leurs récoltes plutôt que de les vendre au prix imposé par l’État. Le régime y voit une trahison, alors que c’est du simple calcul. Quand le prix fixé ne couvre plus les coûts, on ne vend pas. Le 7 novembre, à Boumerdès, l’État a saisi 100 quintaux de pommes de terre pour infractions. C’est à peu près tout ce que la politique du prix plafond a réussi à faire sortir des entrepôts.

Le troisième coupable, et c’est la vraie trouvaille du jour, c’est la vache. Le président a ordonné «l’interdiction totale» d’utiliser le maïs comme fourrage vert. Selon le communiqué, cette pratique n’a eu «en aucun cas» d’effet positif sur la production de viande et a provoqué une grave pénurie de maïs grain. Une décision de politique agricole qui se règle ailleurs, chez les techniciens d’un ministère, monte ainsi au sommet de l’État. On en est là: le chef de l’État fixe le menu du bétail.

Le Conseil a aussi ordonné de doubler les laboratoires de contrôle dans les ports et les aéroports. Il a demandé au ministre de la Justice des sanctions maximales contre ceux qui introduisent «sciemment» des produits dangereux. Le gouvernement est prié de se mobiliser «à toute heure». Il manque ce que le communiqué ne dit jamais: où trouver une pomme de terre.

Le régime ne découvre pas le problème. Le 18 octobre déjà, un précédent Conseil des ministres avait ordonné un mécanisme local pour acheter les surplus, les stocker et les relâcher dès que les prix s’agitent. Le 5 novembre, le gouvernement lançait une plateforme numérique de suivi des prix. Trois semaines, deux conseils, une plateforme: pendant ce temps, le prix moyen national est passé de 91 dinars le 29 octobre à 101 dinars le 4 novembre. Le360 le notait le 6 novembre: le régime terrorise les commerçants et reste impuissant devant les prix.

Restait la pédagogie. Elle est venue d’un homme du sérail. El Hadj Belghouthi siège au Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel, c’est-à-dire qu’il a été nommé par Tebboune. Dans une vidéo diffusée le 7 novembre, sous le portrait officiel du chef de l’État, il répond à ceux qui parlent d’importer: «ناكل حشيش بلادي وما يذلونيش الأجانب». Autrement dit: «Je mangerai l’herbe de mon pays, et les étrangers ne m’humilieront pas». La salle a applaudi.

Le partage des rôles est maintenant clair. Le président retire le fourrage vert aux vaches, et son sénateur le propose aux citoyens. Les bêtes perdent le maïs, les hommes gagnent l’herbe. C’est peut-être la seule politique agricole cohérente du moment: elle fait disparaître la demande au lieu de produire l’offre.

Le Conseil des ministres s’est réuni, onze ordres sont tombés, et la pomme de terre n’est pas revenue. Le gouvernement espère maintenant la récolte d’El Oued, attendue vers le 20 novembre. Le régime ne gouverne pas les marchés, il attend la saison. Si elle tarde, il restera l’herbe que propose le sénateur.